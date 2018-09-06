Вселенский патриархат отвечает за канонический порядок, – Варфоломей

Патриарх Варфоломей заявил, что имеет исключительные права на решение проблем православного мира, в том числе и предоставление томоса украинской православной церкви.

Константинопольский патриархат имеет исключительные права на решение проблем православного мира, заявил вселенский патриарх Варфоломей. Об этом он сказал на Синаксисе (Архиерейском Соборе), завершившемся в Стамбуле, сообщает «Интерфакс».

«Вселенский патриархат несет ответственность за установление церковного и канонического порядка, поскольку только он имеет каноническую привилегию (…) для выполнения этой высшей и исключительной обязанности», – отметил патриарх Варфоломей.

«Если Вселенский патриархат откажется от своей ответственности и уйдет с межправославной сцены, то поместные Церкви будут действовать «как овцы без пастыря», – заявил он.

Одной из главных тем высокого собрания были «вопросы, представляющие межправославный интерес», в частности предоставление Украине томоса о создании «единой поместной церкви». В своем программном выступлении на Синаксисе патриарх Варфоломей предположил, что попытки разрешать межправославные проблемы без участия Константинополя чреваты неудачами.

«Порой мы сталкиваемся с испытаниями и искушениями именно потому, что некоторые люди ложно полагают, будто могут любить Православную церковь, а не Вселенский патриархат, забывая, что он воплощает подлинный этос Православия», – заявил патриарх.

Он также отметил, что Константинопольская церковь стремится «к единству и стабильности православия, к общему церковному свидетельству».

«Вселенский патриархат, будучи ответственным за сохранение единства, а также координацию межправославных отношений и всеправославных инициатив, осуществляет это святое служение в православном мире, добросовестно придерживаясь незыблемых экклезиологических и канонических принципов традиции наших отцов», – сказал патриарх.

Варфоломей отметил, что вызовы современности требуют совместного ответа христиан.

«Вселенский патриархат обязан напоминать всем о соборности и вселенском характере Церкви, пропагандируя дух примирения, который преодолевает конфликты и служит единству православия», – считает он.

«Интерфакс»