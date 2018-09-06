Путин на кровавом распутье: потеряв Украину рискует потерять и Сирию

Геополитические амбиции РФ продолжают сталкиваться с внутренним застоем и разочарованием, которое усугубляет приевшееся правление Путина.

Военные приготовления к наступлению на контролируемую оппозицией сирийскую провинцию Идлиб завершены: авиация уже начала наносить удары, а РФ заканчивает свои дипломатические танцы вокруг военной зоны в Сирии. Тем не менее, цена разрушительной победы может быть куда выше, чем рассчитывают в Москве и Дамаске, пишет политолог, профессор Института исследований мира Павел Баев на страницах «The Jamestown Foundation», перевод статьи подготовлен изданием «Новое Время».

Режим Башара Асада решительно намерен восстановить контроль над этим последним крупным опорным пунктом оппозиции: инертность трехлетнего вмешательства РФ делает эту запланированную операцию неизбежной. Президент Владимир Путин отказался наладить плодотворное сотрудничество с США в Сирии. Кроме того, он отмахнулся от предупреждений европейцев о том, что эта операция может превратиться в гуманитарную катастрофу; и отверг возражения Турции, выступающей против наступления вблизи ее границ.

Чтобы создать впечатляющий фон для операции в Сирии, Кремль превратил давно запланированные военные учения Восток-2018 (намеченные на 11-15 сентября) в масштабную демонстрацию силы. И хотя в этих маневрах в Сибири и на Дальнем Востоке в действительности могут учувствовать не так много батальонов, громкая пропаганда РФ раздула масштаб учений.

Российские командиры беспокоятся, что из-за авианалета на Идлиб, администрация Дональда Трампа нанесет третий ракетный удар по силам и базам Асада. В связи с этим российский МИД активно и публично контролирует движение кораблей ВМС США.

В министерстве обороны РФ подробно описали предполагаемую сложную провокацию американских спецслужб в провинции Идлиб: они якобы готовятся сымитировать химическую атаку ВВС Сирии. Чтобы США не смогли отомстить за это предполагаемое применение химического оружия, Россия развернула мощную военно-морскую эскадрилью во главе с крейсером «Маршал Устинов» в Восточном Средиземноморье и объявила, что масштабные учения продолжатся до 8 сентября.

Такое превентивное сдерживание явно преувеличено: у Вашингтона в Идлибе ничего не поставлено на карту. К тому же, мало кто беспокоится об остатках «аль-Каиды», которые то появляются, то исчезают в этой провинции. Тем не менее, Путин пытается представить логичное отсутствие действий США в этом районе как свою политическую победу.

С другой стороны, Турция глубоко обеспокоена ситуацией в Идлибе. Анкара волнуется не только из-за нового наплыва беженцев, но и потери контроля над Северной Сирией. Стремясь сдержать надвигающееся наступление, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар и начальник национальной разведки Хакан Фидан 24 августа посетили Москву, побывав на аудиенции у Путина.

Турецких чиновников вежливо успокоили, но решимость РФ начать наступление лишь подтвердилась. Не в последнюю очередь решительность Москвы обусловлена тем, что она в полной мере осведомлена о накале отношений между Вашингтоном и Анкарой: который, по-видимому, мешает им нанести ответный удар.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров без колебаний отклонил возражения своего коллеги из Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра по поводу нападения на Идлиб. Эр-Рияд обеспокоен тем, что для наступления Иран наращивает силы. Однако Москва по-прежнему решительно выступает против возглавляемой США анти-иранской коалиции.

Как и Израиль, контролирующий укрепление про-иранских боевиков в Сирии. Тем не менее, пока Израиль на них не нацелен: они передислоцируются в Идлиб, где начались жесткие боевые действия, так что теперь у Израиля будет меньше проблем на Юге Сирии. В целом, Израиль устраивают результаты расширения контроля над Асадом: он поддерживает возвращение наблюдателей ООН на Голанские высоты.

Президент Франции Эммануэль Макрон отчаянно пытался отговорить Россию от уничтожения Идлиба: Сирия была одной из ключевых тем его недавней речи, в которой он также подробно остановился на отношениях с Россией и Турцией. То, что он называет признание режима аль-Асада «ужасной ошибкой» не убедит Путина отказаться от ставок.

Недавние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель дали Путину понять, что ЕС не станет предоставлять гуманитарную помощь Сирии Асада. Тем не менее, он пытается сыграть на страхах ЕС о новой волне беженцев. Кремль, конечно, не хочет быть ответственным за восстановление разрушенной зоны военных действий; однако передавать это бремя ЕС – это уже слишком даже для дипломатической миссии.

Несмотря на огромные усилия пропаганды, война в Сирии становится все менее популярной среди россиян: они недовольны ценой этого вмешательства. И даже споры о дефиците в Пенсионном фонде не помогают. Несколько дней назад в специальном телеобращении Путин посчитал нужным пойти на компромисс в пенсионном вопросе. Но его трезвые рассуждения разбились о готовность его правительства инвестировать в фантастические системы вооружения и проводить масштабные военные учения.

Между тем, взрыв, который в прошлую пятницу (1 сентября) убил Александра Захарченко (лидера местных пророссийских сепаратистов) в Донецке, напомнил многим россиянам, что именно им расплачиваться за поддержку этой необъявленной войны. Еще одним раздражителем стали откровения о бесстыдной коррупции даже в привилегированной и лояльной Национальной гвардии; а то, что блогера и активиста, чемпиона по борьбе с коррупцией Алексея Навального лишили свободы только повысило доверие к его расследованиям.

Геополитические амбиции РФ продолжают сталкиваться с внутренним застоем и разочарованием, которое усугубляет приевшееся правление Путина. Единственный путь для Кремля «продать» новую эскалацию в Сирии недовольной общественности – представить ее как последнюю попытку борьбы с терроризмом и обеспечения стабильности «законному» режиму Асада. Эта попытка получить победу, избежав ее «плодов», вряд ли сработает.

И если около пяти миллионов беженцев, которые не согласны с притеснениями режима Асада, останутся в лагерях соседних государств, власть Асада не будет стабильной. К тому же, у Ирана и без того много экономических проблем, чтобы управлять еще и опустошенной Сирией. А вот курды могут рассчитывать на внешнюю помощь в самоуправлении тех районов, которые они освободили.

Путин застрял в катастрофе, которая отчасти была им же и создана, но вышла из-под его контроля. Он не сможет контролировать сирийскую войну, уничтожив Идлиб. Вместо этого, он получит еще одну проблему, которую Россия собственноручно создала.

Павел Баев, «The Jamestown Foundation»