Россия пытается противостоять миру в ответ на санкции

Великобритания потребует от Евросоюза усиления санкций против России. Накануне Лондон назвал имена и фамилии подозреваемых в отравлении Скрипалей.

В Москве все обвинения отвергают. Минфин заявил, что в качестве ответа на ограничения готовит программу отказа от доллара в межгосударственных расчетах. Между тем, российские власти вынуждены признавать, что санкционное давление оказывает негативное влияние на экономику страны. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что санкции надолго, и правительство пока не знает, что с этим делать.

Никаких сомнений нет, что очередные санкции опять введут. Бессмысленно рассуждать на тему, кто виноват – уже поздно. Сейчас главное – что делать?

Слово «санкции» – уже часть нашей жизни. К этому нужно привыкнуть, это надолго. Если не за Скрипалей, так за вмешательство в выборы или еще за что-нибудь – повод найдут.

Примета последних дней – российская власть стала всерьез осознавать последствия, озаботилась, поняла необходимость – надо что-то делать. Речь не об ответе, а, скорее, о попытке выбрать стратегию, как снизить негативный эффект для экономики. Не помидоры давить бульдозером или запрещать иностранное усыновление, а найти понимание, как жить дальше.

Раньше подобного не было. Имела место демонстративная уверенность в себе: подумаешь, нам только лучше будет, мы ко всему готовы – ,трана прочно стоит на ногах, запасы ЦБ позволят пройти любой кризис. Или – они там перебесятся, и мы заживем как прежде. Это американский истеблишмент борется с Трампом – вот Трамп победит, и все наладится. Все это игра – неприятно, конечно, но терпимо. Россия все-таки ядерная держава – никто не будет всерьез пытаться разорвать ее экономику в клочья, самим же хуже будет.

Но вот выясняется, что рубль отвязался от нефти – сырье дорожает, а российская валюта дешевеет. Минэкономразвития вынуждено ухудшать прогнозы в связи с неопределенностью и опять же санкциями. Совет безопасности России собирается по этому поводу. Минфин изучает возможность отказаться от доллара в межгосударственных расчетах.

Что же дальше?

Показательный комментарий главы думского финансового комитета Анатолия Аксакова: Россия выдержит любое давление со стороны Запада, новые санкции могут в краткосрочном периоде нанести вред уровню жизни россиян, но в долгосрочной перспективе страна вполне может мобилизовать внутренние возможности и сгладить негативный эффект.

Здесь самое интересное – сколько лет продлятся «краткосрочный» и «долгосрочный» периоды. Год, два пять, десять лет? И что это за возможности такие, где они, откуда их взять? Что сегодня происходит – космические корабли мы строим, но почему-то они с дырками летают. Кадры решают все, а с этим, видно, большая проблема. Кто будет противостоять Америке с Британией? Какие идеи правительство может предложить? Непонятно.

Слово «мобилизация» всегда вызывает опасения – слишком часто оно употреблялось в российской истории и не всегда приводило к позитивным последствиям.

Есть ведь еще тезис, что ответ на санкции может быть намного больнее, в первую очередь, для нас самих, нежели для врагов с Запада.

В целом остается надеяться, что нерадужная краткосрочная перспектива сильно не затянется. И тогда уже внутренние возможности мобилизовать не придется.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»