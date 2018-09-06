Геращенко призывает СБУ проверить посещение Крыма нардепом Блицким

Народный депутат Верховной Рады Украины Блицкий посещал оккупированный Крым, о чем сообщил публично. В связи с этим вице-спикер Геращенко призвала СБУ проверить обстоятельств поездки Блицкого Крым.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко призвала проверить нардепа Евгения Балицкого в связи с его поездкой в Крым. Об этом она сказала с трибуны Верховной Рады в четверг, передает «Левый Берег».

«На канале NewsOne народный депутат Балицкий, – который выступал в присутствии членов демократической оппозиции, и никто ему пощечины не дал, – назвал Революцию достоинства государственным переворотом, хвастался тем, что отдыхал в оккупированном Крыму и там общался с людьми. Я хочу попросить Службу безопасности Украины [проверить], может, он там с гоблинами также общался», – заявила Геращенко.

Под словом «гоблины» подразумеваются представители оккупационной власти Крыма. В 2009 году зампред Верховного Совета АР Крым Михаил Бахарев сообщил, что нынешний руководитель полуострова Сергей Аксенов в 1990-е годы был причастен к организованной преступной группировке «Сэйлем», в которой проходил под кличкой Гоблин.

Геращенко призвала СБУ проверить, с кем общался Балицкий на территории Крыма.

«Он в эфире этого телеканала, отданного бывшему члену «Батькивщины» Портнову в управление, а фактически в управление Кремля, рассказывал, что аннексия Крыма – справедлива, что это Украина все это сделала», – возмутилась депутат.

Напомним, что Балицкий давно известен своими антиукраинскими взглядами.

В 2017 году прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по факту сепаратистских высказываний депутата Балицкого (ч.2 ст.110 Уголовного кодекса). Оно было связано с высказываниями нардепа в эфире телеканала «112 Украина», где он высказал мнение о возможности отделения территории мажоритарного округа, который он представляет.

На 9 мая 2017 года Балицкий организовал вместе с лидером мелитопольского «Антимайдана» Екатериной Уманец шествие «Бессмертного полка». Уманец в свою очередь известна своим заявлением на российском телевидении, что в Украине люди из-за отсутствия денег на проезд расплачиваются в маршрутках солью.

«Левый Берег»