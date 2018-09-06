Сотрудник департамента противодействия российской угрозе возглавил консульство Украины в Ростове

Глава украинского внешнеполитического ведомства Климкин назначил на должность консула в Ростове-на-Дону Малышевского, бывшего до этого советником департамента по противодействию угрозам со стороны России.

Министр иностранных дел Павел Климкин назначил временно исполняющим обязанности генерального консула в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, который до этого был советником департамента Министерства иностранных дел по противодействию угрозам со стороны России. Об этом «Українським Новинам» сообщил бывший генконсул Виталий Москаленко, который был назначен на должность посла в Болгарии.

«Мой преемник Тарас Малышевский уже прибыл в Ростов-на-Дону и исполняет обязанности генерального консула», – сказал он.

Москаленко сомневается, что Малышевский будет официально назначен генконсулом, но пояснил, что его назначение не краткосрочное.

«Россияне не дадут согласия на назначение генконсула в силу ряда политических причин. Нам сразу об этом было сказано, ведь у нас так же нет генконсулов РФ во Львове, Харькове. Поэтому мы и не вручали им так называемый консульский патент, а был назначен временно исполняющий обязанности», – пояснил он.

Статус и.о. не ограничивает Малышевского в работе.

Напомним, что у Украины нет посла в России. Последним дипломатом, который занимал эту должность, был Владимир Ельченко. Президент Петро Порошенко в декабре 2015 года перевел его на должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций.

«Українські Новини»