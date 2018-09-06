Парубий просит просит мир провести проверку возможной химической атаки в Крыму

Спикер Верховной Рды подозревает, что опасные для жизни выбросы в атмосферу в Армянске в оккупированном Крыму являются химической атакой и просит международные организации провести проверку.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал международные организации отправить комиссию для проверки выбросов химических веществ в оккупированном Крыму. Об этом он сказал на заседании парламента в четверг, передает «Украинская Правда».

«Призываю международные организации, в первую очередь экологов, и других международных партнеров, направить в оккупированный Крым неприкосновенную международную мониторинговую миссию», – отметил глава ВР.

По мнению Парубия, проверка должна дать объективную оценку экологической катастрофы, которая произошла на севере Крыма.

Также глава парламента призвал «определить реальную угрозу для всего региона».

«Если мониторинговая комиссия не будет допущена в оккупированный Крым, я считаю, что мы как Верховная Рада Украины должны признать, что эта катастрофа – еще один факт химической атаки, осуществляемой российскими оккупантами в Крыму, и которая также направлена ​​против украинских граждан», – подчеркнул Парубий.

Он подчеркнул, что Россия превратила Крым на «полигон для испытания опасных образцов оружия».

Глава Рады добавил, что, по его информации, выбросы произошли из-за того, что российские войска обстреляли химические отстойники титанового и судового заводов.

«Призываю все страны мира осудить и наказать государство-террориста Россию за применение химического оружия по всему миру, и в Сирии, и в Великобритании, и в Украине», – сказал Парубий.

Накануне информацию о выбросах вредных веществ на севере аннексированного Россией Крыма передали в ООН, ОБСЕ, ВООЗ и Международный комитет Красного Креста.

В районе Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Через него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Как сообщалось, на севере оккупированного Крыма в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Через него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода «Титан» в Армянске. Так называемый «глава республики» Сергей Аксенов также решил отправить из города всех детей школьного и дошкольного возраста.

Объясняется, что в городе превысила норму концентрация сернистого ангидрида.

В Минобороны заявили, что выброс химических веществ произошел из-за военных Вооруженных сил России, которые на учениях обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов.

«Украинская Правда»