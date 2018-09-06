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Взгляд

Слухи о ликвидации «ДНР». Донецк ожидает наступления ВСУ

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»
06 сентября 2018

Хотя очередное «школьное перемирие» значительно снизило количество обстрелов на линии соприкосновения на Донбассе, нагнетание психологической обстановки, которое началось примерно в середине прошлого месяца, продолжается.

Мало того, после ликвидации «главы ДНР» Захарченко слухи о «грядущем наступлении ВСУ» стали только интенсивнее. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Дошло до того, что местные жители и средства массовой информации, приближенные к оккупационной власти, стали называть и конкретную дату – 14 сентября. А известный пропагандист Басурин – бывший советский политрук и выпускник Донецкого военно-политического училища им. Епишева – на одной из своих «пресс-конференций» даже привел план наступления, который невероятными усилиями выкрала «разведка ДНР».

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Впрочем, ничего нового за последние три года пропагандисты так и не смогли придумать. Все та же «заезженная пластинка» с тремя одновременными ударами – в направлении Докучаевска, Горловки и Алчевска и локальной операцией в районе Новоазовска.

Якобы Басурин точно знает, что по плану Генштаба (читай – Муженко) операция должна продлиться пять дней, и ВСУ должны выйти на границу с Российской Федерацией, и якобы это будет окончательное решение донбасского вопроса.

В подтверждение своих слов он приводит многочисленные фотографии железнодорожный станций Хлебодаровка, Зачатовка, а также скопления военной техники в Володарском. Но при этом скромно не указывает конкретную дату, когда были сделаны эти снимки. Дело в том, что именно эти железнодорожные станции действительно используются для снабжения нашей группировки, и техника там в больших количествах может быть только в одном случае – при очередной ротации подразделений ВСУ и НГУ. И как раз не так давно прошла очередная ротация. По всей видимости, ее кадры и пытаются выдать за «концентрацию украинских войск».

Из «доклада» Басурин. Володарское.

Не отстает от Басурина и его луганский «коллега по цеху» – «официальный представитель Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко. Он буквально 4 сентября он заявил, что «нашей разведкой зафиксирован подвоз боеприпасов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов в район населенных пунктов Крымское и Мироновский. Мы не исключаем провокационных обстрелов с данного направления».

В этом случае даже не заморачивались рисованием стрелок и предоставлением каких-нибудь фотографий. Поэтому и остается в тени вопрос – как смогли «луганские джеймсбонды» отследить переброску такого оружия, как гранатомет или крупнокалиберный пулемет? Это не танк или БТР, и если их реально перебрасывают, то в кузовах грузовых автомобилей… Вообщем, как говорится, комментарии излишни.

На этом фоне вполне понятна и позиция пресс-службы ООС, которая эти убогие попытки пропаганды даже не комментирует. Что в принципе правильно – как минимум отрицать наличие наступательных планов просто глупо. Просто в обязанности Генерального штаба входит разработка самых разных планов ведения боевых действий на все случаи жизни – причем как оборонительных, так и наступательных. Точно так же и войска отрабатывают в ходе учений как оборонительные, так и наступательные действия. Стоит только взглянуть на официальные фотографии пресс-служб разного уровня с учений последние два года – тут и форсирование водных бригад, и зачистка населенных пунктов, и выброска десанта и много чего.

Из «доклада» Басурин. Хлебодаровка.

Хотя, конечно, сейчас практически идеальный вариант для проведения окончательной фазы войсковой операции. Оборона противника в районе Горловки после последних наших «движений» в «серой зоне» находится в крайне уязвимом положении, потери обороняющихся тут частей если не критические для боевого духа, то близки к ним.

Под Докучаевском наши позиции практически «нависают» над городом, фактически уже несколько раз боестолкновения и обстрелы шли в городской черте. Под огневым контролем находится единственная «ниточка» снабжения группировки – дорога по направлении к Стыле.

Практически по всем участкам фронта произошло резкое насыщение частей нашей группировки противотанковыми средствами, и это не только противотанковые ракетные комплексы. Движение в прифронтовой зоне практически парализовано днем, что вынуждает оккупационные войска стараться снабжать передовые позиции по ночам.

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Однако тут их подстерегает другая опасность – минная. Яркий пример – недавний случай, когда на собственных минах при выполнении такой миссии подорвался «Урал» боевиков из «1-й славянской бригады». Тогда еще погибли трое боевиков (включая двух женщин). Все попытки обвинить в этом украинские войска потерпели крах, так как обстоятельства потери в сети обнародовали сами же «военнослужащие» этой «бригады».

Однако в очередной раз стоит сказать, что все эти планы проведения наступательной операции на сегодняшний день имеют очень малое отношение к реальности. Как и все предыдущие годы, нашу группировку от активных боевых действий сдерживают не два «корпуса» оккупационных войск, а угроза прямого российского вмешательства. Причем в любой форме – как в виде обстрелов из-за «ленточки», так и прямого участия российской кадровой армии.

И в армии есть понимание того, что никто не будет расстреливать российские артиллерийские позиции «на той стороне», а вреда россияне могут принести много. В этой связи стоит рассматривать и многочисленные учения по обороне Азовского побережья – ведь одним из реальных способов крайне эффективного участия является высадка тактического десанта, например в районе Бердянска.

Из «доклада» Басурин. Зачатовка.

Это будет крайне тяжело парировать в условиях отсутствия нашего флота как такового в Азовском море и крайне незначительных ударных возможностей авиации. Ведь несмотря на то что за последние три года «на крыло» были поставлены десятки самолетов, количество штурмовиков Су-25 (наиболее эффективного средства поддержки армейских подразделений на поле боя) все еще является недостаточным. И это без учета возможных потерь от действий не самой слабой российской системы ПВО.

Тем не менее к «страшилкам» от Басурина и Марочко стоит отнестись с большим вниманием, так как может оказаться, что под этой демагогией скрываются реальные планы провоцирования на одном или нескольких участках линии противостояния локальных боестолкновений с последующим обвинением Украины.

Тем более что есть целый ряд фактов, которые могут свидетельствовать о таком возможном сценарии. Так, группа «Информационное сопротивление» в лице нардепа Тымчука сообщает об активности противника в прифронтовой зоне. В частности, речь идет о разворачивании дополнительных артиллерийских батарей, зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и подтягивании к линии фронта танков Т-72. Правда, учитывая повышенные меры безопасности, которые приняли оккупационные власти после 31 августа, и сложности с получением информации с оккупированных территорий, подтвердить или опровергнуть эти данные навряд ли возможно.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»

Tags: Басурин, донбасс, ОРДЛО, Россия, Украина

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