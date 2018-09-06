Слухи о ликвидации «ДНР». Донецк ожидает наступления ВСУ

Хотя очередное «школьное перемирие» значительно снизило количество обстрелов на линии соприкосновения на Донбассе, нагнетание психологической обстановки, которое началось примерно в середине прошлого месяца, продолжается.

Мало того, после ликвидации «главы ДНР» Захарченко слухи о «грядущем наступлении ВСУ» стали только интенсивнее. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Дошло до того, что местные жители и средства массовой информации, приближенные к оккупационной власти, стали называть и конкретную дату – 14 сентября. А известный пропагандист Басурин – бывший советский политрук и выпускник Донецкого военно-политического училища им. Епишева – на одной из своих «пресс-конференций» даже привел план наступления, который невероятными усилиями выкрала «разведка ДНР».

Впрочем, ничего нового за последние три года пропагандисты так и не смогли придумать. Все та же «заезженная пластинка» с тремя одновременными ударами – в направлении Докучаевска, Горловки и Алчевска и локальной операцией в районе Новоазовска.

Якобы Басурин точно знает, что по плану Генштаба (читай – Муженко) операция должна продлиться пять дней, и ВСУ должны выйти на границу с Российской Федерацией, и якобы это будет окончательное решение донбасского вопроса.

В подтверждение своих слов он приводит многочисленные фотографии железнодорожный станций Хлебодаровка, Зачатовка, а также скопления военной техники в Володарском. Но при этом скромно не указывает конкретную дату, когда были сделаны эти снимки. Дело в том, что именно эти железнодорожные станции действительно используются для снабжения нашей группировки, и техника там в больших количествах может быть только в одном случае – при очередной ротации подразделений ВСУ и НГУ. И как раз не так давно прошла очередная ротация. По всей видимости, ее кадры и пытаются выдать за «концентрацию украинских войск».

Не отстает от Басурина и его луганский «коллега по цеху» – «официальный представитель Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко. Он буквально 4 сентября он заявил, что «нашей разведкой зафиксирован подвоз боеприпасов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов в район населенных пунктов Крымское и Мироновский. Мы не исключаем провокационных обстрелов с данного направления».

В этом случае даже не заморачивались рисованием стрелок и предоставлением каких-нибудь фотографий. Поэтому и остается в тени вопрос – как смогли «луганские джеймсбонды» отследить переброску такого оружия, как гранатомет или крупнокалиберный пулемет? Это не танк или БТР, и если их реально перебрасывают, то в кузовах грузовых автомобилей… Вообщем, как говорится, комментарии излишни.

На этом фоне вполне понятна и позиция пресс-службы ООС, которая эти убогие попытки пропаганды даже не комментирует. Что в принципе правильно – как минимум отрицать наличие наступательных планов просто глупо. Просто в обязанности Генерального штаба входит разработка самых разных планов ведения боевых действий на все случаи жизни – причем как оборонительных, так и наступательных. Точно так же и войска отрабатывают в ходе учений как оборонительные, так и наступательные действия. Стоит только взглянуть на официальные фотографии пресс-служб разного уровня с учений последние два года – тут и форсирование водных бригад, и зачистка населенных пунктов, и выброска десанта и много чего.

Хотя, конечно, сейчас практически идеальный вариант для проведения окончательной фазы войсковой операции. Оборона противника в районе Горловки после последних наших «движений» в «серой зоне» находится в крайне уязвимом положении, потери обороняющихся тут частей если не критические для боевого духа, то близки к ним.

Под Докучаевском наши позиции практически «нависают» над городом, фактически уже несколько раз боестолкновения и обстрелы шли в городской черте. Под огневым контролем находится единственная «ниточка» снабжения группировки – дорога по направлении к Стыле.

Практически по всем участкам фронта произошло резкое насыщение частей нашей группировки противотанковыми средствами, и это не только противотанковые ракетные комплексы. Движение в прифронтовой зоне практически парализовано днем, что вынуждает оккупационные войска стараться снабжать передовые позиции по ночам.

Однако тут их подстерегает другая опасность – минная. Яркий пример – недавний случай, когда на собственных минах при выполнении такой миссии подорвался «Урал» боевиков из «1-й славянской бригады». Тогда еще погибли трое боевиков (включая двух женщин). Все попытки обвинить в этом украинские войска потерпели крах, так как обстоятельства потери в сети обнародовали сами же «военнослужащие» этой «бригады».

Однако в очередной раз стоит сказать, что все эти планы проведения наступательной операции на сегодняшний день имеют очень малое отношение к реальности. Как и все предыдущие годы, нашу группировку от активных боевых действий сдерживают не два «корпуса» оккупационных войск, а угроза прямого российского вмешательства. Причем в любой форме – как в виде обстрелов из-за «ленточки», так и прямого участия российской кадровой армии.

И в армии есть понимание того, что никто не будет расстреливать российские артиллерийские позиции «на той стороне», а вреда россияне могут принести много. В этой связи стоит рассматривать и многочисленные учения по обороне Азовского побережья – ведь одним из реальных способов крайне эффективного участия является высадка тактического десанта, например в районе Бердянска.

Это будет крайне тяжело парировать в условиях отсутствия нашего флота как такового в Азовском море и крайне незначительных ударных возможностей авиации. Ведь несмотря на то что за последние три года «на крыло» были поставлены десятки самолетов, количество штурмовиков Су-25 (наиболее эффективного средства поддержки армейских подразделений на поле боя) все еще является недостаточным. И это без учета возможных потерь от действий не самой слабой российской системы ПВО.

Тем не менее к «страшилкам» от Басурина и Марочко стоит отнестись с большим вниманием, так как может оказаться, что под этой демагогией скрываются реальные планы провоцирования на одном или нескольких участках линии противостояния локальных боестолкновений с последующим обвинением Украины.

Тем более что есть целый ряд фактов, которые могут свидетельствовать о таком возможном сценарии. Так, группа «Информационное сопротивление» в лице нардепа Тымчука сообщает об активности противника в прифронтовой зоне. В частности, речь идет о разворачивании дополнительных артиллерийских батарей, зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и подтягивании к линии фронта танков Т-72. Правда, учитывая повышенные меры безопасности, которые приняли оккупационные власти после 31 августа, и сложности с получением информации с оккупированных территорий, подтвердить или опровергнуть эти данные навряд ли возможно.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»