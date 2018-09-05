ОБСЕ признали прошедшее лето самым спокойным на Донбассе с начала российской агрессии против Украины

В тоже время спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик от имени всей группы «еще раз подчеркнул полную приверженность минским соглашениям».

Лето 2018 года стало самым спокойным с начала военных действий на Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по итогам заседания группы, которое прошло в среду в Минске, передает «БелТА».

«Нынешнее лето стало самым спокойным с начала конфликта», – заявил Сайдика.

По его словам, благодаря двум летним перемириям удалось значительно снизить число нарушений режима прекращения огня.

«Также в течение всего лета наблюдалось сокращение числа жертв среди гражданского населения», отметил спецпредставитель. Сайдик сообщил, что согласно предварительным данным ООН в августе их число достигло одного из самых низких уровней за все время конфликта: двое убитых и шестеро раненых.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что в среду отмечается четвертая годовщина подписания минского протокола. «Представители ТКГ еще раз подчеркнули свою полную приверженность минским соглашениям», – сообщил в этой связи М.Сайдик.

Во время сегодняшних переговоров гуманитарная рабочая группа сосредоточилась на подготовке поездки ее координатора Тони Фриша в зону конфликта по обе стороны от линии соприкосновения. Поездка состоится с 6 по 12 сентября. Фриш встретится с удерживаемыми и ознакомится с условиями их содержания, сообщает «Левый Берег».

Экономическая рабочая группа среди прочего продолжила обсуждение шагов по восстановлению и улучшению качества мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также актуальные вопросы, связанные с выплатой пенсий и водоснабжением в системах «Карбонит» и «Вода Донбасса».

Следующее заседание ТКГ состоится 19 сентября.

«БелТА»