Переговоры по транзиту газа через Украину запланированы на октябрь

Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной и Россией, при посредничестве ЕС запланированы на октябрь. В настоящее время стороны приступили к подготовке будущей встречи.

Украина, Россиия и Еврокомиссия начали подготовку к трехсторонним газовым переговорам на уровне министров. Предполагается, что они пройдут в октябре. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на российское Минэнерго.

В сентябре в преддверии министерских переговоров состоятся также встречи на экспертном уровне. Российскую сторону на этих переговорах будет представлять заместитель министра энергетики Анатолий Яновский, европейскую – руководитель отдела по внутренним энергетическим рынкам генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.

«В Минэнерго поступило письменное предложение от руководителя отдела по внутренним энергетическим рынкам генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клауса-Дитера Борхардта провести две консультации на экспертном уровне по вопросу транзита российского газа через территорию Украины. Предлагаемые дата первой встречи – 12 либо 13 сентября, второй – 26 сентября. Вопрос проведения консультаций на уровне экспертов прорабатывается в Минэнерго. Состав и место проведения встреч будет объявлен позже», – сказал он.

Напомним, что предыдущий раунд трехсторонних газовых переговоров Украины, России и Еврокомиссии состоялся 17 июля в Берлине.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович после их завершения говорил, что в сентябре должна состояться встреча группа экспертов высокого уровня встретится в середине сентября. Среди тем для обсуждения экспертов – вопрос, как имплементация Украиной европейского законодательства должна повлиять на будущий транзитный контракт и механизм тарифообразования, заложенный в нем, а также вопрос выделения из структуры «Нафтогаза Украины» нового оператора ГТС, который и должен стать стороной контракта.

В тоже время стало известно, что Россия начала прокладку газопровода «Северный поток – 2» по дну Финского залива, в территориальных водах Финляндии.

«Интерфакс-Украина»