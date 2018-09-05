Мэй назвал имена подозреваемых в отравление Скрипалей российских сотрудников спецслужб

В причастности к отравлению Скрипалей в Британии обвинили двух сотрудников российского ГРУ – Петрова и Боширова. В Британии уверены, что операция был проведена с санкции российского руководства.

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, который Великобритания считает причастными к отравлению Скрипалей в городе Солсбери, являются сотрудниками Главного разведывательного управления России. Об этом пишет «BBC».

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, санкция на отравление в Солсбери, вероятно, была получена от высшего руководства России.

«На основании проведенного расследования правительство делает вывод, что двое граждан, имена которых назвала полиция и прокуратура, являются сотрудниками российской военной разведки, ГРУ», – сказала она.

«Это не была просто преступная операция. Вероятнее всего, она была одобрена за пределами ГРУ, на высшем уровне российской власти», – добавила Мэй.

Премьер назвала действия ГРУ угрозой всем гражданам Британии и всем ее союзникам и призвала предпринять коллективные меры против российского военного ведомства.

«Мы все лучше понимаем, что ГРУ делает в наших странах, проливаем свет на их действия, выявляем их методы и делимся ими с нашими партнерами, так же, как мы поступали в деле Солсбери», – добавила она.

По словам Мэй, нападение в Солсбери могло быть своеобразным предупреждением другим русским людям, которые живут за границей.

«Я подозреваю, что они хотели дать сигнал тем русским, которые живут за границей и которые были вовлечены в дела, связанные с российскими властями. Но именно России предстоит объяснить, что произошло в Солсбери», – сказала премьер.

Напомним, бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта 2018 года. Они едва остались в живых, и их нынешнее местопребывание держится в тайне.

Лондон обвиняет Москву в организации покушения на Скрипалей. Москва категорически отвергает эти обвинения.

«BBC»