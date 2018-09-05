Россия начала строительство морского участка газопровода «Северный поток–2»

Настоящее время ведутся работы по укладке труб газопровода «Северный поток–2» на дно Финского залива в территориальных водах Финляндии.

В среду, 5 сентября, в Финском заливе в водах Финляндии начались работы по укладке газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщила пресс-служба компании «Nord Stream 2 AG».

Работы выполняет судно Solitaire. Трубы свариваются между собой на борту судна, после чего газопровод опускается на морское дно.

Укладку труб планируют вести круглосуточно и без выходных.

Трубоукладчик проложит часть газопровода сначала в финской исключительной экономической зоне, а затем перейдет на другой участок. Позже в этом году Solitaire должен будет начать укладку труб в водах России.

Газопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума – «Газпром», «Engie», «OMV», «Shell», «BASF» и «Uniper».

Nord Stream 2 получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. 7 июня министерство строительства и ЖКХ России выдало разрешение на строительство российского участка газопровода. Еще необходимо получить в России разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ.

Пресс-служба «Nord Stream 2 AG»