Европа все еще работает против Путина, – Портников

Если бы ЕС не было, Кремлю было бы гораздо проще заключать кулуарные сделки и формировать собственную зону влияния. Но ЕС является серьезной помехой на этом пути у кремлевской клики.

Многим может показаться странным, что после визитов российского президента Владимира Путина в Австрию – и официальной поездки, и нелепого вояжа на свадьбу министра иностранных дел этой страны – федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц говорит в Киеве о российской агрессии и необходимости продолжения санкций против Кремля. Об этом пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Это удивляет не только украинцев, это в еще большей степени удивляет самих россиян – и пропагандистов, и граждан, которые одурманены лживой пропагандой своего телевидения. Как же это так? Австрия, как будто дружественная страна! Так тепло улыбались российскому правителю, слушали казацкий хор! А потом – опять санкции! Ну почему?

А потому, что механизм Европейского Союза все еще работает и страны-участницы этого объединения просто вынуждаемы ответственно подходить к его решениям. Может быть внутриполитическая дискуссия. Могут выражаться сомнения в целесообразности санкций и в их результативности. Но когда дело доходит до публичных решений и оценок – тогда европейское единство соблюдается.

Вести себя иначе могут позволить себе только откровенные маргиналы или политики, которые все еще не занимают самых высоких постов в своих странах. Например, о бессмысленности санкций и российском статусе оккупированного Крыма вслух говорит лидер итальянской Лиги, вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини. Но у меня мало сомнений в том, что если Сальвини станет не вице-премьером, а премьер-министром Италии, он быстро заговорит по-другому.

Именно поэтому Владимир Путин совершенно логичен в своей ненависти к объединенной Европе, в своем желании уничтожить Европейский Союз, поставить под сомнение европейскую и евроатлантическую солидарность. Если бы ЕС не было, Кремлю было бы гораздо проще заключать кулуарные сделки и формировать собственную зону влияния.

Сильная Европа – да еще и вместе с Украиной – ставит Россию перед простым выбором. Это либо выбор в пользу европейских ценностей, демократии и уважения суверенитета соседей либо превращение в политический и экономический придаток Китая. Собственно, именно это превращение мы и наблюдаем в последние годы. И Путин пытается ему противостоять не с помощью реформ и демократизации России, а с помощью подрыва европейского единства.

Виталий Портников, «Espreso.TV»