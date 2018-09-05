«На исповедь шагом марш!». В России меняют танки на кадила

Под Москвой собираются построить огромный храм, который будет символизировать военную мощь России. Вместо укрепления обороноспособности призывают «божье провидение».

«Танцуй, Россия, и плачь, Европа!» Именно эти строки из песни российской певицы Глюкозы приходят на ум после заявлений армейского руководства РФ о своем новом суперстратегическом проекте – строительстве главного храма вооруженных сил. И не какой-нибудь там часовенки – храм в монументально-византийском стиле будет иметь пять куполов и пять престолов, пишет на страницах «Деловой Столицы» Алиса Неделина.

Общая площадь сооружения – около 11 тыс. кв м. Это значит, что в храме смогут поместиться до 6 тыс. человек. На этом рекорды не заканчиваются: высота нового храма должна составить 95 м, что поставит его на третье место среди самых высоких православных храмов мира – выше только храм Христа Спасителя в Москве (103 м) и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге (101,5 м). Конечно же строительство храма приурочат к красивой дате – 75-летию Победы во Великой Отечественной войне.

Вот она – военная мощь! Подумаешь, какое-то там оружие, БТРы, сверхзвуковые самолеты. Только тупые американцы, как любил говаривать Задорнов, могут уповать на ружбайки да танчики. А настоящий православный солдат должен уповать исключительно на Бога. Ибо на кого же еще? Не на бюджет же, продырявленный недругами, запустившими всяческие санкции. Тут, правда, загвоздка в том, что в российской армии далеко не все православные – каждый пятый в стране, к примеру, мусульманин. Но армия сказала «надо!» – и никаких разговоров.

Дабы повергнуть противника в глубокий шок, четыре престола храма посвятят «небесным покровителям видов вооруженных сил и родов войск». Так, главный российский замполит (начальник главного военно-политического управления минобороны) Андрей Картаполов похвастался, что уважат «святого благоверного князя Александра Невского – покровителя Сухопутных войск, святого пророка Божия Илию – покровителя ВКС и ВДВ, святого апостола Андрея Первозванного – покровителя ВМФ и святую великомученицу Варвару – покровительницу ракетных войск стратегического назначения». Шах и мат, всяческие сирийце-бандеровцы. С такими заступниками даже каски с бронежилетами не нужны.

С последней святой, кстати, интересная история. Мощи святой Варвары хранились в Михайловском Златоверхом монастыре. После того, как в начале прошлого века монастырь сравняли с землей, мощи передали в музей, а после – во Владимирский собор. Но загвоздка в том, что Владимирский принадлежит УПЦ Киевского патриархата, поэтому по терминологии РПЦ «мощи утрачены».

Впрочем, к избранию Варвары покровительницей ракетных войск ее мощи отношения не имеют. Да и сама Варвара очень опосредованно причастна к обретению таких стратегических подопечных. Просто ракетные войска в СССР были образованы 17 декабря – аккурат в день, когда поминается память святой. Как писал Александр Олесь, «з журбою радість обнялась».

Но четыре престола и высота в 95 м – не самое пикантное в строительстве главного военного храма. Дело в том, что сооружать эту всю махину будут на пожертвования. «Хотелось бы, чтобы мы сделали этот храм народным храмом и главным храмом ВС РФ. Именно поэтому предлагаю всем коллегам принять деятельное и активное участие в этом.

Естественно, все должно происходить абсолютно добровольно», – заявил любимчик Путина, министр обороны Сергей Шойгу. И особо подчеркнул, что сбор средств с военнослужащих не должен быть принудительным. Что на практике означает: «Встали и вывернули карманы. Или, может, вы в бога и матушку-Рассею не веруете?»

Представьте картину: вот тысячи солдат, часть которых подозрительно похожа на буддистов-бурятов или мусульман-дагестанцев, ровным строевым шагом идут на исповедь. Вот Шойгу в окружении пузатых генералов с лампасами от ушей ставит свечку за здоровье дорогого Владимира Владимировича. А вот батюшка вешает в углу прейскурант: «Освящение автомата – 500 руб. Очищение портянок от скверны – 300 руб». Лепота же, сплошное загляденье! У кого в здравом уме появится идея напасть на такую мощу-то?

Эксперты, правда, чего-то носом воротят. Протодиакон Андрей Кураев в беседе с РБК заявил, что молиться-то в храме будет некому – построят его под Москвой в парке с выразительным названием «Патриот». «В округе нет тысяч прихожан для его наполнения. Храм Христа Спасителя патриархия содержать не может. А еще один такой гигант ставить, причем не в центре города, а за его пределами…

Это можно называть не храмом, а музеем. Можно построить лекторий и при нем сделать молельную комнату», – отметил Кураев. Ну не смыслит ничего человек в военной стратегии. Если есть царь-пушка, которая никогда не стреляла, и царь-колокол, который никогда не звонил, то почему бы не быть царь-храму, в который никто не ходит? Главное, чтоб чужие боялись. Сунется кто – а ему раз, и все четверо святых, которых назначили главными по армии, сразу по носу.

«Сам храм является идеологическим символом военного величия России, освященного православной идеей. И храм строится не для прихожан и не вокруг прихода. У храма другая идея создания», – говорит руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской академии наук Роман Лункин. Не поспоришь – величия хоть отбавляй. Рубль падает, «Газпром» недоуменно чешет репу, подсчитывая убытки, население чего-то там по поводу пенсионной реформы ропщет…

А тут – купола, золота, красота неземная. И все – за народные деньги. Ибо народ и армия – едины. Вы там над мультиками с новыми ракетами смеялись, которые Путин показывал. Так то цветочки. А главный военный храм – такая махина, что супротив нее ни одна армия не попрет! Кстати, содержать его можно за счет ликвидации всяческих НИИ и оборонных заводов – все равно их продукция по огневой мощи скоро будет уступать кадилу.

Тут, правда, есть еще один момент. В Священном писании от Матвея Иисус говорит: «По вере вашей да будет вам». О силе этой веры можно судить хотя бы по тому, что ракета «Союз-2.1б», освященная Епископом Благовещенским и Тынденским Лукианом, грохнулась в океан всего через несколько часов после запуска, так и не успев долететь до орбиты.

Алиса Неделина, «Деловая Столица»