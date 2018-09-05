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Зона "русского мира"

«На исповедь шагом марш!». В России меняют танки на кадила

Алиса Неделина, «Деловая Столица»
05 сентября 2018

Под Москвой собираются построить огромный храм, который будет символизировать военную мощь России. Вместо укрепления обороноспособности призывают «божье провидение».

«Танцуй, Россия, и плачь, Европа!» Именно эти строки из песни российской певицы Глюкозы приходят на ум после заявлений армейского руководства РФ о своем новом суперстратегическом проекте – строительстве главного храма вооруженных сил. И не какой-нибудь там часовенки – храм в монументально-византийском стиле будет иметь пять куполов и пять престолов, пишет на страницах «Деловой Столицы» Алиса Неделина.

Общая площадь сооружения – около 11 тыс. кв м. Это значит, что в храме смогут поместиться до 6 тыс. человек. На этом рекорды не заканчиваются: высота нового храма должна составить 95 м, что поставит его на третье место среди самых высоких православных храмов мира – выше только храм Христа Спасителя в Москве (103 м) и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге (101,5 м). Конечно же строительство храма приурочат к красивой дате – 75-летию Победы во Великой Отечественной войне.

Проект нового храма.

Вот она – военная мощь! Подумаешь, какое-то там оружие, БТРы, сверхзвуковые самолеты. Только тупые американцы, как любил говаривать Задорнов, могут уповать на ружбайки да танчики. А настоящий православный солдат должен уповать исключительно на Бога. Ибо на кого же еще? Не на бюджет же, продырявленный недругами, запустившими всяческие санкции. Тут, правда, загвоздка в том, что в российской армии далеко не все православные – каждый пятый в стране, к примеру, мусульманин. Но армия сказала «надо!» – и никаких разговоров.

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Дабы повергнуть противника в глубокий шок, четыре престола храма посвятят «небесным покровителям видов вооруженных сил и родов войск». Так, главный российский замполит (начальник главного военно-политического управления минобороны) Андрей Картаполов похвастался, что уважат «святого благоверного князя Александра Невского – покровителя Сухопутных войск, святого пророка Божия Илию – покровителя ВКС и ВДВ, святого апостола Андрея Первозванного – покровителя ВМФ и святую великомученицу Варвару – покровительницу ракетных войск стратегического назначения». Шах и мат, всяческие сирийце-бандеровцы. С такими заступниками даже каски с бронежилетами не нужны.

С последней святой, кстати, интересная история. Мощи святой Варвары хранились в Михайловском Златоверхом монастыре. После того, как в начале прошлого века монастырь сравняли с землей, мощи передали в музей, а после – во Владимирский собор. Но загвоздка в том, что Владимирский принадлежит УПЦ Киевского патриархата, поэтому по терминологии РПЦ «мощи утрачены».

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Впрочем, к избранию Варвары покровительницей ракетных войск ее мощи отношения не имеют. Да и сама Варвара очень опосредованно причастна к обретению таких стратегических подопечных. Просто ракетные войска в СССР были образованы 17 декабря – аккурат в день, когда поминается память святой. Как писал Александр Олесь, «з журбою радість обнялась».

Но четыре престола и высота в 95 м – не самое пикантное в строительстве главного военного храма. Дело в том, что сооружать эту всю махину будут на пожертвования. «Хотелось бы, чтобы мы сделали этот храм народным храмом и главным храмом ВС РФ. Именно поэтому предлагаю всем коллегам принять деятельное и активное участие в этом.

Естественно, все должно происходить абсолютно добровольно», – заявил любимчик Путина, министр обороны Сергей Шойгу. И особо подчеркнул, что сбор средств с военнослужащих не должен быть принудительным. Что на практике означает: «Встали и вывернули карманы. Или, может, вы в бога и матушку-Рассею не веруете?»

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Представьте картину: вот тысячи солдат, часть которых подозрительно похожа на буддистов-бурятов или мусульман-дагестанцев, ровным строевым шагом идут на исповедь. Вот Шойгу в окружении пузатых генералов с лампасами от ушей ставит свечку за здоровье дорогого Владимира Владимировича. А вот батюшка вешает в углу прейскурант: «Освящение автомата – 500 руб. Очищение портянок от скверны – 300 руб». Лепота же, сплошное загляденье! У кого в здравом уме появится идея напасть на такую мощу-то?

Эксперты, правда, чего-то носом воротят. Протодиакон Андрей Кураев в беседе с РБК заявил, что молиться-то в храме будет некому – построят его под Москвой в парке с выразительным названием «Патриот». «В округе нет тысяч прихожан для его наполнения. Храм Христа Спасителя патриархия содержать не может. А еще один такой гигант ставить, причем не в центре города, а за его пределами…

Это можно называть не храмом, а музеем. Можно построить лекторий и при нем сделать молельную комнату», – отметил Кураев. Ну не смыслит ничего человек в военной стратегии. Если есть царь-пушка, которая никогда не стреляла, и царь-колокол, который никогда не звонил, то почему бы не быть царь-храму, в который никто не ходит? Главное, чтоб чужие боялись. Сунется кто – а ему раз, и все четверо святых, которых назначили главными по армии, сразу по носу.

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«Сам храм является идеологическим символом военного величия России, освященного православной идеей. И храм строится не для прихожан и не вокруг прихода. У храма другая идея создания», – говорит руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской академии наук Роман Лункин. Не поспоришь – величия хоть отбавляй. Рубль падает, «Газпром» недоуменно чешет репу, подсчитывая убытки, население чего-то там по поводу пенсионной реформы ропщет…

А тут – купола, золота, красота неземная. И все – за народные деньги. Ибо народ и армия – едины. Вы там над мультиками с новыми ракетами смеялись, которые Путин показывал. Так то цветочки. А главный военный храм – такая махина, что супротив нее ни одна армия не попрет! Кстати, содержать его можно за счет ликвидации всяческих НИИ и оборонных заводов – все равно их продукция по огневой мощи скоро будет уступать кадилу.

Тут, правда, есть еще один момент. В Священном писании от Матвея Иисус говорит: «По вере вашей да будет вам». О силе этой веры можно судить хотя бы по тому, что ракета «Союз-2.1б», освященная Епископом Благовещенским и Тынденским Лукианом, грохнулась в океан всего через несколько часов после запуска, так и не успев долететь до орбиты.

Алиса Неделина, «Деловая Столица»

Tags: армия, Россия, РПЦ, Сергей Шойгу

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