Избавляемся от чучела договора о дружбе России и Украины, – Цимбалюк

Договор о дружбе между Россией и Украиной давно потерял свое значение превратившись в пустую формальность. Россия грубо нарушил территориальную целостность Украины, развязав агрессию и оккупировав Крым и Донбасс.

Темой нового блога стал вопрос денонсации или непродления Киевом «Большого договора» – Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и Россией. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Никаких последствий сейчас, но важный шаг на будущее. А также голоса на тему: Украина первая «нарушила» это соглашение, как и Будапештский меморандум.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»