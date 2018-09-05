Матери украинского политузника Сенцова повторно отказали в помиловании сына

Комиссия по помилованию ЯНАО вынесла повторный отказ в помиловании украинского политузника Сенцова по прошению поданному его матерью.

Комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации снова отказала матери украинского кинорежиссера Олега Сенцова Людмиле в принятии к рассмотрению ходатайства о помиловании ее сына. Соответствующий ответ от 21 августа за подписью и.о. председателя комиссии опубликовал в Facebook адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе.

В документе говорится, что в соответствии с указом президента РФ от 28 декабря 2001 года с ходатайством о помиловании должен обращаться сам осужденный в письменной форме.

«Таким образом, Сенцову О.Г. необходимо самому подать ходатайство о помиловании на имя президента Российской Федерации через администрацию ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО», – говорится в ответе комиссии.

Ранее в комиссию уже поступало ходатайство от Людмилы Сенцовой, аналогичное этому, и ей также «были направлены соответствующие разъяснения».

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что угроз для жизни украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 113 день, нет. Об этом она сказала 3 сентября, отвечая на вопросы студентов после лекции во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ.

«Недавно было 100 дней голодовки, хотелось бы тоже задать вопрос: как это возможно – 100 дней голодовки? Голодовка ли? На самом деле, я встречалась с ним, проводила видеоконференцсвязь. Голодовку он официально объявил и, действительно, пищу не принимает, но он согласился на принятие питательных смесей», – сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, будет ли как-то разрешено дело Сенцова.

«Очень важно, что его поддерживают с соблюдением всех норм и правил, и его жизни сегодня нет угроз. Мы все время, каждый день получаем от врачей необходимую информацию», – заверила омбудсмен РФ.

Говоря об условии прекращения голодовки – требовании Сенцова освободить украинских политзаключенных, она заявила следующее:

«Непонятно, что понимать под политическими заключенными со стороны украинских граждан», – заявил Москалькова.

Москалькова также напомнила, что в РФ Сенцов и Александр Кольченко осуждены по статье «терроризм».

«Верховный суд сейчас пересматривает, действительно ли есть основания полагать, что эти преступления не были совершены. Я не обладаю данными, и ко мне не поступали обращения, которые бы утверждали их невиновность», – сказала омбудсмен.

По ее словам «система правосудия России выполнила свою работу и вынесла определенное решение».

«Могу ли я, если я не вижу нарушений в области правосудия, требовать отмены этих решений или освобождения этих людей? Нет. Что же мне остается? Остается наблюдать, соблюдаются ли все правила и условия содержания его под стражей… С этой точки зрения я делаю все, что в моих силах, чтобы он содержался в достойных условиях», — заключила уполномоченный.

Ранее лидер «Украинского выбора» кум президента РФ Путина Виктор Медведчук заявил, что Россия не допустит смерти украинского режиссера Олега Сенцова в тюрьме.

Об этом он сказал в интервью «The Independent», которое принадлежит российскому олигарху Александру Лебедеву.

«Украинско-Российское обозрение»