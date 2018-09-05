Глава венгерского МИД Сийярто считает «лицемерной» политику ЕС в отношение Украины

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто оценивает европейскую политику, в том числе и в отношение Украины, как « преисполнена лицемерия».

Политика Евросоюза в настоящее время преисполнена лицемерия, а потому, ради будущего ЕС, от этого нужно избавиться. Как передает корреспондент «Европейской Правды», такое мнение в ходе 28-го экономического форума в городе Крыница-Здруй (Польша) выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Нас часто критикуют, официально – за то, что наша политика противоречит общеевропейской. Но на самом деле – за то, что мы противоречим практике лицемерия, которое так распространено в ЕС. Я могу много говорить о лицемерии в миграционной политике. Но позвольте напомнить другой случай. ЕС заявил, что помогает Украине, ради этого было отменено строительство одного газопровода. Но когда возникла потребность в «Северном потоке», оказалось, что это возможно и не является нарушением. Что это, как не лицемерие?» – заявил Сийярто.

С конца 2019 года газотранспортный коридор «Северный поток-2» должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Киев считает, что Россия обязательно прекратит транзит газа по территории Украины в Европу в случае строительства газопровода.

«Европейская Правда»