Заигрывание с жупелом Путин. Макрон и Меркель пытаются переформатировать Европу

Европе, похоже, необходима встряска, если она хочет переформатироваться и быть независимой от США, Китая или России. А это весьма не простая задача…

Иногда кажется, что президент Франции Эммануэль Макрон делает внешнеполитические заявления ради самого факта таких заявлений. Но это не совсем так – сказав, что он очень уважает Владимира Путина и даже стремится к тому, чтобы Россия была частью системы европейской безопасности, да вот беда, ведь Путин мечтает разрушить ЕС, Макрон сформулировал концепцию французской внешней политики на континенте. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» Максим Михайленко.

Негромко и не вовремя

Ранее его министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан – крайне несвоевременно и опрометчиво, поскольку не прошло и суток, как по Сирии более весомо высказался президент США Дональд Трамп – заявил, что Башар Асад выиграл войну, но не выиграл мир. Это, конечно, прозвучало очень философически, и как историк по специальности и официальный член ложи «Великий восток Франции» министр Ле Дриан, по-видимому, рассчитывал запомниться потомкам этой фразой, как Робеспьер небесно голубым камзолом, но вышло не очень. И поэтому, прежде чем показать, при чем тут Европа и Макрон, следует объяснить, почему это явный ляп.

Дело в том, что сутками ранее израильская авиация нанесла массированные ракетно-бомбовые удары по используемым иранцами базам в провинции Дамаск (в ходе налета был ранен брат Асада Махер), а ВВС антитеррористической коалиции атаковали иранскую колонну, двигавшуюся в провинцию Идлиб, неподконтрольную блоку Хаменеи–Путина–Асада. После чего иранские регулярные и гибридные войска остановили свое участие в совместном с россиянами и наемниками сирийского диктатора наступлении, которое видится кремлевским генералам и самому Башару Асаду как последний и решительный бой. В Идлиб, служащий накопителем для депортированных из других провинций повстанцев-суннитов и беженцев, тем временем вводит войска Турция.

Наконец, президент Трамп предупредил Россию и Иран, что планирование ими гуманитарной катастрофы в Идлибе (иранцы-шииты, к примеру, просто-напросто вырезают суннитское население, как и в Ираке, травят его газом, в лучшем случае изгоняют, в то время как россияне уничтожают сирийцев бочковыми бомбами) не пройдет. Для этого у берегов Сирии скапливается все больше американских кораблей, в то время как российский флот прижат к своей базе в Тартусе. В самом Идлибе собралась более чем 100-тысячная армия суннитов, часть которых Анкаре не по нутру, но допустить прорыва миллиона-двух беженцев в Турцию Эрдоган тоже не хочет.

Мало кто сомневается, что в ближайшее время Тегеран вновь подставит Москву и Дамаск под химическую атаку, потому что такова его логика военно-дипломатической стратегии – постоянно углублять статус России и асадитов как химических террористов-изгоев, чтобы они не могли спрыгнуть с персидского корабля, несущегося в бездну. После чего начнется новая кровавая вакханалия, правда, пока она отложена по факту хирургических ударов Израиля и США, а также грядущего саммита Турции, Ирана и России, где стороны вновь определят свои противоречия. Правда, Иран не стал дожидаться саммита и решил быстро и предельно обострить ситуацию руками россиян и асадитов – 4 сентября в Идлибе вновь начались бомбардировки укрепрайонов оппозиции.

Отсюда заявление Ле Дриана можно трактовать либо как то, что Европа (и в частности, Франция) просто не успевает за событиями, а что касается путинского плана разрушения ЕС, то важной его частью является направление на территорию Союза огромных потоков беженцев с Ближнего Востока путем превращения Сирии и других арабских стран в пекло. Кстати, в этом контексте обратите внимание на внезапно вновь проявившийся интерес Рамзана Кадырова к Ливии, где после некоторого затишья началась небольшая смута… И ведь в отношении нынешней Италии и Австрии, а также частично Германии этот план работает.

Спасение Европы

Но способен ли Макрон что-то ему противопоставить? Откровенно говоря, вряд ли (европейцы избегают подлинной гуманитарной интервенции пуще Трампа), но его декларация, похоже, использует Путина лишь в качестве повода.

Ведь французский президент недавно сообщил, что принимает вызов Польши, Венгрии и их союзников внутри самого Евросоюза – отношения с той же Варшавой у Парижа нынче хуже некуда, Макрон поддерживает те или иные санкции против консервативных популистов, те в отместку изгоняют французские компании. Вероятно, слова Макрона следует трактовать в том смысле, что он намерен не позволить разрушить ЕС, в особенности на фоне нарастающих политических проблем в Германии, где даже члены кабинета Меркель стали призывать общество (?!) оказать сопротивление неонацистам. Откровенно говоря, это странно, потому что власть-то и должна это делать – и как тут не пожалеть, что со времен Гельмута Коля американская разведка слишком доверяла германским партнерам и не создавала на переданной им части территории Европы своих резидентур?

Впрочем, все равно непонятно, как Франция намерена приструнить ту же Польшу – прислать нового Валуа в Вавельский замок? Но престарелая Анна Ягеллонка в аватаре Ярослава Качиньского вовсе не намерена этого допустить. Тем более имея гласных союзников в лице Венгрии и Австрии и тихих, таких как Чехия и Словакия, которые указывают на свою особую позицию в вопросе приема беженцев…

Известно, что спасение Европы Макрон видит в реализации идей Джорджа Сороса, своего советника Жака Аттали и экс-президента Еврокомиссии Жака Делора: создание общего минфина, трансформация Европейского парламента в полноценный законодательный орган (его отвязка от рудиментов межгосударственного органа), строительство бюрократических вертикалей по французскому образцу. Умберто Эко назвал бы это пьемонтским путем европейской интеграции – французский стиль во всем, а местные особенности сносятся на периферию.

Россия в этом плане фигурирует просто как наивное пожелание того, чтобы она остепенилась и вернулась в семью, поскольку зашла за красную линию уже не только на Ближнем Востоке и в сфере международного права, но и на Западе, сталкивая Европу с Трампом своим скандальным газопроводом. Это заявление Макрона (после признания руководства германского концерна «Юнипер», что компания будет вынуждена выйти из проекта СП-2, если США наложат на него санкции) может служить определенным прологом к соответствующему французскому маневру, тем более что Франция, равно как Португалия с Испанией, давно готовилась к приему газа с берегов западной Атлантики (как и любого другого).

Иными словами, для Франции, в особенности учитывая, что европейское единство Макрон явно ставит выше некоторых меркантильных интересов, выход из СП-2 не будет таким болезненным, как для Германии или как для отдельных группировок элиты в Австрии и Италии. В этой плоскости Париж, как и Берлин, будет принуждать Москву к подписанию нового транзитного договора с Украиной с обязательными объемами прокачки (вне зависимости от того, сохранится при этом СП-2 или нет).

Арес и Гермес

Третья плоскость, в которой Париж намерен противостоять разрушению ЕС Россией, – это военно-политическая сфера. Если ранее европейские оборонные прожекты могли в какой-то степени быть рассчитаны и на участие Москвы, то после озвучивания двойственной позиции президента США в вопросе коллективной обороны такие варианты сняты со стола. При этом в данном случае идеологической симфонии запада, центра и востока Европы совершенно не требуется. Тем более что как минимум Польша будет только рада найти бесконфликтную сферу сотрудничества с Парижем и Берлином.

Здесь, разумеется, первую скрипку будет играть именно Франция, обладающая единственной полноценной боеспособной армией в западной части континента. Между прочим, та же ускоряющаяся деградация российской космической отрасли, в которой теперь принято оставлять дырки в обшивке космических кораблей, усиливает роль Франции как страны с сильным авиакосмическим сектором. Основой европейской космической программы, в которой своими двигателями участвует и наша страна, является, несомненно, именно Франция. Так что, возможно, роли Ареса и Гермеса в ЕС окончательно определены: немцам предстоит зарабатывать на Европу деньги, а французам за нее воевать.

Понятно, что избиратели Франции и Германии не слишком горят желанием (правда, у французов еще не истлел порыв избирательной кампании Макрона, в которой глобальный бонапартизм был густо замешан с «королевским чудом») брать на себя все эти роли. Вместе с тем та тяжелая картина, которую представляет собой сегодня Великобритания, в которой Шотландия опять собирается на выход, а Ирландия язвительно намекает на пограничный вопрос, показывает им, что альтернативы гораздо хуже. Оно, конечно, сначала мигрантов приструнить бы, но развал Союза будет означать откат в послевоенное время.

Германия сегодня испытывает внутренние политические и психологические проблемы, но, следует думать, поглядывая, с одной стороны, на электропаяльник Дональда Трампа, а с другой – на обломок трубы в руках Путина, ее руководство все-таки возьмет себя в руки. На фоне, между прочим, 50-миллиардных долларовых инвестиций Китая в Африку, о которых на днях было объявлено на профильном саммите.

Курс на Восток

Европе, похоже, необходима встряска, если она хочет переформатироваться и быть независимой от США, Китая или России. Эммануэль Макрон эту волну отлично чувствует, но, по иронии судьбы, на слои стареющих гедонистов, которые хотят только покоя и специфических киберразвлечений, но при этом вдруг стали гордиться тем, что они коренные, опереться он не сможет. Они теперь, развращенные финансируемой из России пропагандой и подначиваемые Трампом (пока он при власти), будут голосовать за правых ультра и старых левых, пока не исчезнут.

Отсюда и флирт с частью новых европейцев и, собственно, новыми гражданами старых стран ЕС. Они более конкурентоспособны и динамичны, пусть и в разной степени. Говорить об этом прямо парижские политики пока не могут, в особенности в обстоятельствах инфильтрации собственного цеха российскими марионетками вроде печально известных политических авантюристов Марин Ле Пен и Тьери Мариани. Но демографические изменения в Европе как раз и делают ее более единой парадоксальным образом – как тянувшаяся столетиями связность германских королевств на руинах Западной Римской империи.

Однако мечты о единой и сильной Европе, подвергшейся за последние пять лет атакам как извне, со стороны московских «гуннов», так и изнутри, со стороны возродившихся демонов расизма, так и останутся мечтами, если Макрон (у него это может получиться лучше) и Меркель не найдут общий язык с новыми европейцами. Это страны Западных Балкан (как раз предстоит новый раунд переговоров между Сербией и Косово), страны Балтии, это крупные страны Восточных Балкан, это страны Вишеградской четверки, наконец, это Украина, Молдова и Грузия. Они все еще (или уже) верят в европейскую идею, пусть отчасти по материальным причинам и пытаясь преодолеть в себе конфликт между недавно восстановленным или обретенным суверенитетом и концепцией наднациональных институтов.

Задача эта сложная – сможет ли Франция сломать давнишнюю вялость и склонность к параличу европейских интеграционных структур, сказать пока сложно. В любом случае именно наглая российская агрессия против Запада спровоцировала и подгоняет этот процесс, причем от Стамбула и Еревана до Оттавы и Лос-Анджелеса. Думается, что и Макрон с Меркель пока не мыслят настолько широко, хотя как знать.

Пусть и агонически, но Россия бросается в последний бой за свою империю, используя терроризм и пропаганду, США используют финансы и передовые вооружения, Китай – производственное могущество и скупку лояльности. Европе остались права человека, просвещение и свободная торговля при высоких внешних барьерах.

Пока она берет социальными правами, крышей НАТО, равенством перед законом, проецируя мягкую силу на свое стратегическое окружение, грозящее разорвать Великобританию и умыкнуть из НАФТА Канаду, а также ломая российские укрепрайоны на востоке Европы и на Кавказе. После публикации мемуаров Олланда, рассказавшего о варварском поведении московского правителя, стоит ожидать, что решивший сохранить Европу Макрон не окажется мягче предшественника, а Иностранному легиону доведется увидеть не только покинутую некогда французами Африку.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»