Россия и США близки к прямому столкновению в Сирии, – Портников

Военное вмешательство США с целью предотвратить наступление войск Асада на Идлиб или минимизировать его последствия – вполне реально, может быть уже и неизбежно…

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что Россия и Иран совершат серьезную ошибку, если поддержат сирийского диктатора Башара Асада в его намерении атаковать провинцию Идлиб. Об этом пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Идлиб – последняя большая территория, которая находится под контролем оппозиционных сил и Дамаск заинтересован в установлении хотя бы формального контроля над ней. В этом подходе Асад может рассчитывать на полную поддержку своих покровителей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в своем недавнем интервью Российскому телевидению говорил о «кулаке террористов» в Идлибе и о том, что ситуация в этой провинции будет одним из главных вопросов в рабочем распорядке российского президента.

Для Трампа такая ситуация не приемлема. Во-первых, потому что она может прогнозируемо привести к гуманитарной катастрофе в Сирии – и на ее фоне американский президент будет выглядеть «слабаком», не способным предотвратить подобные трагедии.

Во-вторых, потому что захват асадовскими войсками Идлиба может привести к усилению иранских позиций в Сирии – а это уже принципиальный для Трампа вопрос безопасности Израиля.

В-третьих, потому что при наступлении на Идлиб сирийские войска вполне способны использовать химическое оружие, более того, они и не скрывают своих намерений. Министр иностранных дел режима Валид Муаллем уже сказал, что волонтеры гуманитарной организации «Белые каски» похитили 44 ребенка с целью имитировать химическую атаку.

В переводе с бандитского языка Асада и его подручных это означает, что решение о химической атаке принято и задача Муаллема – еще до начала операции придумать приемлемую для Дамаска версию. То, что в такую чушь не поверит никто, кроме Путина и иранских аятолл, Асада не интересует.

А Трампа – интересует, потому что применение химического оружия – та самая «красная линия», которую диктатор ни в коем случае не должен переступать.

Поэтому военное вмешательство американцев с целью предотвратить наступление войск Асада или хотя бы минимизировать его последствия вполне реально. Вопрос в том, какими будут последствия такого удара для сирийских войск и их союзников и как будут развиваться события после такого удара.

Нужно понимать, что в Сирии – в отличие от Украины – Россия и США всегда находятся на грани прямого столкновения. Путин должен либо отступить, чтобы дать Трампу возможность сохранить лицо, либо согласиться с новыми серьезными последствиями конфронтации с Соединенными Штатами.

Несмотря на то, что адекватность российского президента в принятии решений вызывает серьезные сомнения, так далеко он еще не заходил.

Виталий Портников, «Espreso.TV»