В России появилась частная внешняя разведка

Появился документ в котором назван новый тип российских разведчиков – «сотрудники внешней разведки РФ, не входящие в кадровый состав». Предполагается, что в их состав входят наемники ЧВК «Вагнер».

В России появился новый тип разведчиков – «сотрудники внешней разведки РФ, не входящие в кадровый состав», но привлекаемые к выполнению разведывательных заданий. Такая формулировка содержится в указе, который президент России Владимир Путин подписал на этой неделе, пишут «Ведомости».

Сведения о таких сотрудниках теперь относятся к гостайне, за нарушение которой по закону грозит уголовная ответственность.

Такой термин в документах встречается впервые. Сведения о завербованных агентах или доверенных лицах, которые сами не являются кадровыми разведчиками, и так всегда были секретными в России. Поэтому очевидно, что речь идет о новом явлении, возникшем недавно, пишет издание.

Предположительно к «частным разведчикам» могут быть причислены наемники так называемой частной военной компании Вагнера, действующие в Украине и Сирии. Источники газеты полагают, что управление ЧВК Вагнера осуществляется военной разведкой Главного разведывательного управления.

Напомним, что ЧВК Вагнера связывают с так называемым «поваром Путина» Евгением Пригожиным, который также владеет одним из крупнейших медиа-холдингов России, возникшим на базе «фабрики троллей».

4 сентября Служба безопасности Украины опубликовала список из 50 наемников Вагнера, погибших в Сирии в начале февраля. Список был обнародован на сайте СБУ во вторник.

В него входят не только граждане России, но и несколько украинцев из Луганской и Харьковской областей, один гражданин Молдовы и один армянин

«Ведомости»