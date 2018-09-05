Украина совместно со своими союзниками проводит военные учения

В Измаиле стартовали украинские-румынские военные учения Riverine-2018, проводимые впервые. А в понедельник начались совместные учения с войсками стран НАТО – Rapid Trident – 2018.

В Измаиле Одесской области 4 сентября начались украинские-румынские военные учения Riverine-2018, проводимые впервые. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По данным ведомства, целью международных учений является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения безопасности на реке Дунай.

Отмечается, что в церемонии открытия приняли участие командование Военно-морских сил и Государственной пограничной службы Украины, а также морских сил и Береговой охраны Румынии, кроме того, присутствовали представители органов государственной власти.

«Эти маневры позволят нам поддерживать стабильность в регионе, качественно тренировать силы и внедрять стандарты взаимодействия между военными моряками», – заявил заместитель начальника управления боевой подготовки командования ВМС Украины капитан 1 ранга Андрей Куриленко.

По информации Минобороны, украинские и румынские военные моряки и пограничники в течение 3 дней будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп. Они отработают тактическое маневрирование и проведение досмотровых операций.

Учения будут проходить на участке реки Дунай от города Измаил в Украине до города Брэила в Румынии и продлятся до 6 сентября.

В понедельник в Украине открыли многонациональные военные учения «Репид Трайдент – 2018» (Rapid Trident – 2018) с участием подразделений армий НАТО. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства обороны.

На базі Міжнародного центра миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра… Опубліковано Rapid Trident 2018 Понеділок, 3 вересня 2018 р.

По ее информации, торжественное открытие учений состоялось на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.

Отмечается, что в нынешних мероприятиях примут участие военные подразделения 10 стран-членов НАТО и 4 стран-партнеров НАТО, всего – 14 стран. А именно – Украина, США, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Канада, Литва, Молдова, Германия, Румыния, Польша, Турция.

Также к учениям привлечены военнослужащие многонациональной Литовско-польско-украинской бригады имени гетмана Константина Острожского.

«В этом году «Репид Трайдент – 2018» является самым масштабным совместным сухопутным учением», – отмечают в ведомстве.

По данным Минобороны, в целом к учениям привлечены более 350 единиц техники и 2200 военных, тренирующихся на Яворивском полигоне.

Мероприятия продлятся 2 недели (до 15 сентября включительно) и будут состоять из двух фаз – командно-штабной и полевой. За это время украинские военные и их коллеги из стран-партнеров отработают ряд задач как боевого, так и логистического и гуманитарного характера.

«Важной особенностью учения является то, что с украинской стороны большую часть участников составляют военнослужащие одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которые имеют непосредственный и вовсе недавний опыт боевых действий в самых горячих точках района проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей», – рассказывают в пресс-службе.

Пресс-служба Министерств обороны Украины