В России запретили к показу фильм о картинах из «коллекции Гитлера»

В России не пустили в прокат фильм о картинах из «коллекции Гитлера». В картине рассказывается о европейских произведениях искусства, вывезенных в годы Второй мировой войны в нацистскую Германию.

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы» («Hitler versus Picasso and the Others»), рассказывающему о европейских произведениях искусства, вывезенных в годы Второй мировой войны в нацистскую Германию и ставших так называемой «коллекцией Гитлера». Об этом сообщает «BBC».

«С глубоким сожалением сообщаем, что министерство культуры Российской Федерации отказало в выдаче прокатного удостоверения на музейное шоу «Похищенные сокровища Европы», — говорится в сообщении компании CinemaEmotion в Фейсбуке.

Официальные причины отказа пока не сообщаются.

Фильм Клаудио Поли «Похищенные сокровища Европы» планировали выпустить 6 сентября. Картина представляет собой путешествие по пяти выставкам, в которых представлены шедевры Боттичелли, Клее, Матисса, Моне, Шагала, Ренуара, Гогена и многих других.

«Этот фильм об искусстве, фильм о мировой культуре, к сожалению, не будет пока доступен российским кинозрителям благодаря чиновникам министерства культуры РФ — вот же ирония: минкульт не разрешил прокат фильма о культуре… Очевидная мечта минкульта «заклеить стикерами» всю нашу историю», — написал в Фейсбуке гендиректор «Невафильм» Олег Березин.

По его мнению, причиной отказа в прокатном удостоверении могла стать демонстрация в фильме нацистской символики. Березин отметил, что компания намерена дождаться мотивировочной части отказа, а затем заняться «практическим кейсом по принуждению минкульта выдать прокатное удостоверение».

Напомним, в январе в России запретили кинопрокат политической сатиры «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи.

«BBC»