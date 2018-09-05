Россия пытается уговорить Турцию признать аннексию Крыма, – Джемилев

Для этого российские спецслужбы организуют экспертное изучение ситуации на полуострове с последующим предоставлением результатов руководству Турции, на основе чего будут склонять Анкару признать Крым российским.

Российские спецслужбы в Крыму намеревались организовать экспертное изучение ситуации на полуострове с последующим представлением результатов Турции, что конечной целью могло иметь признание аннексии Крыма. Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил в ходе своего визита в Анкару, во время встречи с крымскотатарским и украинским диаспорами, сообщает «Укринформ».

«Мы получили информацию о том, что аналитический центр, который близок к российской власти, собирается отправить группу экспертов в Крым для того, чтобы они как бы проводили там определенные встречи, писали аналитические справки. Поскольку все это финансируется российской стороной, то уже можно говорить о том, что их выводы будут необъективными, абсолютно пророссийскими и передача ее турецкой стороне, имела целью, скорее всего, признание аннексии Крыма», – сказал Джемилев.

Он также сообщил, что о ситуации было сообщено в МВД Турции.

«Мы об этом говорили в министерстве внутренних дел Турции, предупредили их. Также будем поднимать этот вопрос завтра в Национальной разведывательной организации Турции», – сказал Джемилев.

Он призвал не терять бдительности.

«Позиция Турции по Крыму и по территориальной целостности Украины является чрезвычайно важной для нас. Сегодня во время официальных встреч было отмечено, что Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Но при этом хочу подчеркнуть, что нельзя успокаиваться, потому что российские спецслужбы не сидят на месте», – подчеркнул Джемилев.

«Укринформ»