Политрук и храм. Два основных нововведения в российской армии

Учебно-воспитательный храмовый комплекс – так в РПЦ и Минобороны описали проект строительства храма в подмосковной Кубинке. Собор планируется возвести к 2020 году.

Ранее военное ведомство также рассказало о задачах нового политического управления в своей структуре. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает подобные проекты не совсем своевременными.

Храм и политуправление – главные новости вооруженных сил России. Но обо всем по порядку.

Православный собор в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке – в византийском стиле, высота 95 метров. Один из самых высоких в мире. Вместимость – 6 тыс. человек. Для сравнения: храм Христа Спасителя – 103 метра и 10 тыс. молящихся. Стоимость проекта не разглашается, однако военное ведомство обещает строить его на пожертвования. Там уверены, что меценаты найдутся.

Во сколько обойдется политуправление – непонятно. Зато ведомство Сергея Шойгу раскрыло его цели и задачи: в частности, под его контроль перейдет телеканал «Звезда» и другие министерские СМИ. Кроме того, на плечи новых российских политруков ляжет воспитание личного состава, в том числе профилактика экстремизма и наркомании в вооруженных силах. То есть, помимо лекций о международном положении и вреде «пятой колонны», майоры и полковники расскажут рядовым, что наркоман и предатель – это одно и тоже, подкрепляя тезисы медицинской статистикой; будут сочетать в себе полицейские и медицинские функции. Такого не было даже в советской армии.

Еще интереснее ситуация с храмом.

Как рассказал журналистам член патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин, это будет не просто религиозное учреждение – его можно назвать учебно-воспитательным храмовым комплексом вооруженных сил России.

Сложно припомнить, чтобы в истории православной Руси церковь называли учебно-воспитательным храмовым комплексом. Это куда-то к обновленцам, не иначе.

Ну да ладно, это не главное.

Расходы федерального бюджета на национальную оборону в 2018 году составляют 2 трлн 771 млрд рублей. Траты на образование и здравоохранение вместе взятые чуть превышают 1 трлн. Парк «Патриот» обошелся государству в 20 млрд рублей.

Никто не спорит: страна должна иметь сильную армию, чтобы защищать нас от внешних и внутренних врагов, чтобы в мире уважали. Но почему российский налогоплательщик должен содержать юных патриотов под названием «Юнармия» и патриотический парк, где они штурмуют макет Рейхстага, приводя в ужас главного российского торгового партнера?

В целом Минобороны превращается в некий конгломерат – еще одно государство со своей армией, собственными СМИ, патриотическим парком и одним из самых высоких храмов в мире. Сюда же и новые исследовательские центры – будут сами изобретать современное оружие.

Тем временем, в Государственной думе и в правительстве идут жаркие дискуссии о том, где же все-таки взять деньги на улучшение жизни людей; чтобы здравоохранение с образованием получали ежегодно хотя бы по 1 трлн, а не в два раза меньше.

Может быть, вновь подумаем про эффективность расходов федерального бюджета? Поменяем повышение НДС на парк «Патриот»? Или хотя бы его часть? Понятно, что ведомству Сергея Шойгу очень сложно отказать. Но ведь, по идее, патриотизм – от сердца, а не за бюджетные деньги. И храм – для спасения души, а не воспитательный комплекс.

Наконец, попытка совместить советское и русское прошлое в идеологическом и культурном плане рождает какие то странные конструкции. Однако, может быть, это и есть символ нынешнего времени.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»