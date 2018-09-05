Импортозамещение: чем заменить китайские двигатели на российских военных кораблях?

История с российским импортозамещением украинских и прочих зарубежных производителей в оборонной промышленности набирает обороты. Хорошо, что есть Китай…

1 сентября российские СМИ сообщили о том, что пограничный сторожевой корабль «Безупречный» проекта 22460, построенный на «Судостроительной фирме» Алмаз», ждет замены дизельного двигателя китайского производства из-за возникших в конце августа неисправностей, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов. По словам одного из российских журналистов, «..заклинило коленчатый вал, провернуло вкладыши, также текут 30% форсунок».

Первоначально сторожевики проекта 22460 оснащали немецкими дизелями MTU 16V4000M73L. Однако после 2014 г. из-за санкций россияне были вынуждены ставить китайский двигатель CHD622V20CR, который фактически является копией немецкого и для него не требовалось полностью переделывать сам проект.

Стоит вспомнить, что первой новой ласточкой импорта военных комплектующих в РФ из Китая стала закупка китайских дизелей для сторожевых катеров проекта 12200 «Грачонок» российской пограничной службы. До аннексии Крыма на них планировали ставить немецкие двигатели производства компании MTU. Позже переделали и проект сторожевых катеров для пограничников и ракетных катеров проекта 21631.

Но практически сразу начались проблемы. Уже в сентябре 2016 г. на первом этапе ходовых испытаний в Рыбинском водохранилище сломались сразу два китайских двигателя катера специального назначения «Грачонок». А весной 2018 г. из-за проблем с дизельным двигателем производства КНР сдвинулась передача флоту малого ракетного корабля проекта «Вышний Волочек». Только 1 июня 2018 г. на нем был поднят Андреевский флаг и ныне корабль несет службу в составе Черноморского флота РФ с базированием в Севастополе (оккупированный Крым).

Стоит вспомнить и историю с возможными поставками из Китая газовых двигателей для военных кораблей российского флота. До 2014 г. единственным поставщиком такой высокотехнологичной продукции было николаевское предприятие «Зоря-Машпроект». После разрыва связей россияне вложили огромные бюджетные деньги в рыбинское НПО «Сатурн», запустив серийное производство своих аналогов для фрегатов проектов 22350 «Адмирал Горшков» и 11356 «Адмирал Григорович».

Но заменить украинские двигатели на данный момент так и не удалось. В этой связи крайне показательна история с головным фрегатом проекта «Адмирал Горшков»: 1 февраля 2018 г. исполнилось 12 лет с момента его закладки. Изначально корабль планировали передать флоту в 2011 г. Однако он впервые вышел на испытания только в ноябре 2014 г. И в процессе ходовых испытаний «угробил» газотурбинный двигатель николаевского производства.

Взамен было поставить нечего, и фрегат оставался в доке до мая 2016 г., пока ударными темпами клепали российский аналог. После установки двигателя от «Сатурна» государственные испытания продолжились на Северном флоте. По официальным данным, корабль хотели ввести в эксплуатацию в ноябре 2016 г., но перенесли это событие на первое полугодие следующего года. В итоге только 28 июля 2018 г. на корабле был поднят Андреевский флаг, а 1 сентября корабль отправился в пункт постоянной дислокации – г. Североморск.

На этом фоне и всплыла тема закупок аналогичных газовых турбин у китайских производителей. Однако на этом пути Москву могут ждать огромные сложности – дело в том, что в этом отношении китайцы очень сильно зависят от поставок комплектующих из Николаева, при этом естественно, что Украина, мягко говоря «может быть сильно против» такого сотрудничества.

С другой стороны, Украина тоже понемногу производит закупки на китайском рынке. Речь идет прежде всего о комплектующих для российских образцов вооружений, производство которых было освоено в последние лет двадцать. Так, в марте 2018 г. известная государственная фирма -«прокладка» для закупок за рубежом – «Укринмаш» купила в Китае запасные части для бортовых радиолокационных станций истребителей МиГ-29 и Су-27.

Таким образом, подтверждается информация о том, что в украинской модификации истребителя МиГ-29 – МиГ-29МУ1 – полностью исключены варианты использования советских и российских комплектующих, даже в такой высокотехнологичной «фиче» как бортовая РЛС.

Не стоит также сбрасывать со счетов тот факт, что ныне все производство украинских грузовых автомобилей почти полностью завязано на поставки китайских дизельных двигателей компании Weichai Power. Сейчас они устанавливаются как на «МАЗ-Богдан», так и на разных модификациях грузовиков от КРАЗа (включая шасси для перспективной колесной самоходной артиллерийской установки «Богдана»).

Причем интересно, что Китай делает основный упор не на прямые поставки, а через соседнюю Беларусь. Так, в сентябре 2017 г. китайская компания начала строить в индустриальном парке «Великий камень» (на территории Смолевичского р-на Минской обл.) завод, который будет выпускать моторы для грузовиков, спецмашин и автобусов. Учитывая состояние белорусской экономики практически все эксперты говорят о том, что там будет только осуществляться «прикручивание шильдика» и для Китая это просто способ «сохранить лицо», не ссорясь как с Киевом, так и с Москвой. Понятно, что для Лукашенко это просто еще один вариант вливания денег в экономику страны без всяких идеологических моментов.

Подводя итоги, стоит сказать, что Китай крайне заинтересован в увеличении роли технологического партнерства как с Россией, так и с Украиной. Проекты в военной сфере позволят Китаю локализовать новые технологии и расширить свой экспортный потенциал.

Михаил Жирохов, «Деловой Столицы»