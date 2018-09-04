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Новости

В Днепре собираются запретить песни пропутинских авторов и исполнителей

Горсовет Днепра
04 сентября 2018

Песни авторов и исполнителей поддерживающих политику Путин в отношение Украины, признающих российским Крым и приветствующих российскую агрессию на Донбассе будут запрещены к исполнению в общественных местах.

Городской совет Днепра собирается рассмотреть решение о запрете на территории города песен, которые исполняют сторонники агрессии России против Украины. Об этом говорится в проекте соответствующего решения, опубликованном на сайте горсовета.

«Запретить в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса и других общественных местах на территории города Днепра воспроизведение песен российских исполнителей, а также песен украинских исполнителей, которые поддержали российскую вооруженную агрессию против Украины», – говорится в документе.

Текст проекта постановления.

Обязанность следить за соблюдением этого правила предлагают возложить на сотрудников городской инспекции по благоустройству.

Ожидается, что проект решения будет вынесен на рассмотрение Днепровского городского совета.

Горсовет Днепра

Tags: война, Россия, Украина

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