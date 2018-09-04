В Днепре собираются запретить песни пропутинских авторов и исполнителей

Песни авторов и исполнителей поддерживающих политику Путин в отношение Украины, признающих российским Крым и приветствующих российскую агрессию на Донбассе будут запрещены к исполнению в общественных местах.

Городской совет Днепра собирается рассмотреть решение о запрете на территории города песен, которые исполняют сторонники агрессии России против Украины. Об этом говорится в проекте соответствующего решения, опубликованном на сайте горсовета.

«Запретить в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса и других общественных местах на территории города Днепра воспроизведение песен российских исполнителей, а также песен украинских исполнителей, которые поддержали российскую вооруженную агрессию против Украины», – говорится в документе.

Обязанность следить за соблюдением этого правила предлагают возложить на сотрудников городской инспекции по благоустройству.

Ожидается, что проект решения будет вынесен на рассмотрение Днепровского городского совета.

Горсовет Днепра