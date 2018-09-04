Русский мир или мир по-русски? О роли «Оппозиционного блока» в украинской политике

Известный тезис Оруэлловской антиутопии «1984»: «мир – это война, война – это мир» воплощается в существующую реальность в Украине. Те, кто ратует за мир любой ценой, в действительности хотят войны и капитуляции Украины, а те, кто говорит о необходимости сражаться за свободу и независимость, искренне хотят мира.

Это ярко видно на примере пропагандистских конструктов «Оппозиционного блока» и его лидеров. Об этом пишет на страницах информационно-аналитического портал «Хвиля» директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

«Власть окончательно сбросила маску миротворца и вопреки мнению подавляющего большинства украинцев в канун выборов взяла курс на эскалацию конфликта в Донбассе…» Вы думаете, что это реляции спикера российского МИДа Марии Захаровой и не хватает только прилагательного «украинская»? Нет. Приведенная цитата начинает официальное заявление политической партии «Оппозиционный блок» о перспективах дальнейшего существования Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ.

Использование российских конструктов уже стало отличительной чертой этой политсилы. Не то чтобы у подобной практики не было аналогов в Украине в исполнении других политических проектов, но в данном случае – налицо ничем не прикрытое «обслуживание» Кремля: получатели кремлевского темника не удосужились хотя бы минимально отредактировать исходный текст.

У тех, кто хотя бы время от времени следит за российским медиа-пространством не остается ни капли сомнений – вот он, российский продукт, достаточно бессмысленный и наверняка беспощадный.

Все изначально заданные рамки сохранены – это и наполнение концепта «мир» смыслами капитуляции, и подмена понятий, и размывание ролей сторон в конфликте – попытка переноса вины за эскалацию на Украину, в то время как о субъекте агрессии не говорится ни слова. Кроме того – прибавим к этим высказываниям и заявления отдельных представителей данной политсилы о перспективах «гражданской войны на религиозной почве» и об «имплементации Минских соглашений в украинском законодательстве», и увидим полное совпадение по всем, даже самым абсурдным и отдаленным от реалий войны, позициям Москвы.

«Оппозиционный блок готов немедленно голосовать за все законы, направленные на имплементацию Минска. А что касается России – я думаю, что там люди тоже хотят, чтобы в Украине был мир и народ Украины жил достойно. Мы последовательно с первого дня создания «Оппозиционного блока» выступали как партия мира и были оппозицией провластной коалиции войны в Верховной Раде. Мы с первого дня подписания Минских соглашений требовали их имплементации в законах Украины. Власть полностью провалила свои обязательства по восстановлению мира», – именно так около года назад сформулировал свое отношение к перспективам урегулирования глава фракции «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.

Из этой цитаты следует, что Бойко всеми своими мыслями и устремлениями находится в сугубо российской реальности, над созданием которой трудится огромное количество пропагандистов.

«Продолжающаяся война убивает перспективы Украины. Всем уже ясно, что без мира в стране невозможно добиться экономического роста. Сейчас Украина занимает первое место в Европе по уровню бедности, в стране процветают популизм и коррупция. Нынешняя власть и ее прихлебатели красуются на телеэкранах, а страна идет ко дну. Люди уже устали от трепа власти. Уверен, что Оппозиционный блок победит на выборах, вернет стране мир, порядок и эффективное управление, а людям стабильность и нормальную жизнь». – продолжает цитировать кремлевские темники Бойко.

Оказывается, для установления «мира в Украине» нужна всего-навсего лояльная Кремлю власть. Не прекращение обстрелов со стороны РФ и подконтрольных ей формирований, не адекватный ситуации рамочный договор, который бы в действительности выполнялся, а «Оппозиционный блок» в высоких кабинетах на Грушевского и Банковой.

Крайне любопытно, но в мире Бойко – Левочкина — Новинского, так радеющих о переселенцах, о «жителях юго-востока», не стреляют. В мире, в котором живет Бойко-Левочкин-Новинский, нет ни малейших проблем с Минскими соглашениями, которые не выполняются и не выполнялись никогда, начиная с первого же их пункта о всеобъемлющем прекращении огня.

Здесь «оппозиционеры» загоняют себя в некое логическое противоречие: в их понимании, Украине нужен мир, его достижение зависит всецело от украинской власти. В их логике нет места понятию агрессор и оккупант, которым является Россия. Если в РФ «не хотят ничего, кроме процветания украинского народа, а на востоке Украины – «просто люди, которых надо услышать» и с которыми надо разговаривать, тогда откуда появляются вынужденные переселенцы, которые так беспокоят деятелей этой партии? Получается, что следующим пунктом представителям «Оппозиционного блока» придется заявлять о «самообстрелах украинской стороны», как это делают сайты боевиков и собственно российские издания. Уж слишком узкие рамки пророссийского дискурса были заданы данной политсиле изначально.

Другой видный деятель «Оппозиционного блока», Вадим Новинский, активно цитируемый в последнее время в медиа в связи с вопросами автокефалии, еще более открыто продвигает дискурс «гражданской войны в Украине», но опять же – опираясь и выстраивая свои высказывания вокруг слова «мир». В недавнем масштабном интервью «Левому берегу» о политике и православии, он дословно говорит следующее: «Мир должен быть между востоком и западом. Между русским языком и украинским. Мир с соседями. Мир в церковном вопросе».

В данном случае риторика сливается с собирательным «Царьград-ТВ» до полного неразличения. Но это высказывание объединяет с высказываниями Бойко именно их оторванность от украинских реалий – никогда ни вопросы церкви, ни языковые вопросы не становились в украинском обществе настолько остро, чтобы провоцировать некие открытые силовые столкновения, если в ход не шли прямые вмешательства РФ.

Высказывания Сергея Левочкина о «необходимости мира» и о том, что «война – это не по-божьему, нужно немедленно это прекратить» (прямая цитата из интервью Левочкина «Сегодня»), в свою очередь, подкрепляются похвалами в адрес формата Сурков-Волкер и мирным планом, изложенном институтом «Нова Україна», озаглавленным как – не много и не мало – «Путь к Новой Украине. Мирный план-18».

План действительно подразумевает создание на месте Украины некого другого государства, включающего в себя плохо контролируемые анклавы: в частности, речь идет об «организации инклюзивного национального диалога с привлечением представителей ОРДЛО». И это все делается со ссылкой на Минский протокол, который в исходном тексте называется «Минские соглашения (сентябрь 2014)». Сам «диалог» должен быть по замыслу авторов документа чем-то вроде «форума примирения», которому даже придумали название – «Мариупольский формат». Этот «формат» должен включать в себя «депутатов Верховной Рады Украины (уполномоченная межфракционная группа), представителей Кабинета Министров (в т.ч. Министерство обороны), представителей госадминистраций и местного самоуправления, уполномоченных представителей «Народных Советов» и самоуправления самопровозглашенных т.н. ЛНР и ДНР, представителей миссии ООН, ОБСЕ, представителей общественных и благотворительных организаций, участвующих в программах помощи населению Донбасса».

Предлагается и создание некого аналога того, что принято обычно называть зонами безопасности, правда, у Левочкина и его аналитиков, данный проект обозначен как «демилитаризованная нейтральная территория». Но если зоны безопасности необходимы для определенного снижения уровня эскалации на пограничных между позициями сторон конфликта территориях, и там не только не может происходить абсолютно ничего военного, но и политического, то в случае «нейтральных территорий» о политической нейтральности говорить все же трудно: это должны быть «зоны диалога» (формулировка авторов концепции «Мирного плана-18»). Кроме того – появление демилитаризованных нейтральных территорий должно стать первым шагом развертывания миротворческой миссии, то есть в данном случае речь снова идет об озвучивании списка российских требований, а именно – о «поэтапном развертывании миротворческого контингента».

Рамкой для урегулирования авторы мирного плана все равно называют Минские соглашения, или некий документ, который был бы принят на их основе. То есть ни малейших гарантий режима прекращения огня не предвидится, и все эти «нейтральные зоны» превращаются в мишень для оккупационных войск и их мнимых лидеров из оккупационных администраций, с которыми авторами предлагается «примириться».

Представители «Оппозиционного блока» находятся в крайне проигрышной позиции: к счастью для Украины, у любой полисемии есть пределы.

Концепт мира нельзя до бесконечности наполнять ложными синонимами в виде капитуляции. Плестись в российском дискурсе, ничего не меняя в темниках и боясь расстроить хозяев и заказчиков, можно лишь до определенной грани: разговоры о церкви не могут выливаться в «уваровскую триаду», тем более, что эта ниша в Украине уже занята, открыто говорить о неких вопросах межэтнических и межконфесиональных противостояний в стране, когда в действительности происходит нечто решительно другое – внешняя агрессия с задействованием целого ряда гибридных инструментов – ставить самих себя в крайне невыгодное положение. Чтобы вранье выглядело убедительно, надо иметь огромнейший ресурс для его продвижения, чем «Оппозиционный блок» сегодня, очевидно, не располагает.

Каждый из лидеров «Оппозиционного блока» так или иначе предлагает российский взгляд на урегулирование, дополнив его, в зависимости от личных склонностей и интересов, некими яркими узнаваемыми элементами вроде православия в случае Новинского, акцентом на вопросы социального обеспечения в случае Бойко, и попыткой предложить полноценный миротворческий план в случае Левочкина. Полагать, что украинский избиратель этого не видит и не считывает, было бы по меньшей мере наивным, и к разгару нового политсезона представителям ОБ придется искать нечто новое, если они не хотят проиграть своим же идейно близким коллегам, которые озадачились редактурой кремлевских темников несколько больше.

Виталий Кулик, «Хвиля»