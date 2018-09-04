В Украине требуют расследования антиукраинской деятельности кума Путина Медведчука

С требование расследования антиукраинской деятельности кума Путина Медведчука сегодня к зданию Генеральной прокуратуры пришли украинские активисты.

Во вторник, 4 сентября, несколько десятков активистов, среди которых и нардепы, пришли под стены Генеральной прокуратуры с требованием расследовать антиукраинскую деятельность лидера пророссийской организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Об этом сообщает издание «Левый Берег».

Акцию «Медведчук – под арест» символически проводят в годовщину смерти украинского поэта Василия Стуса, адвокатом которого был Медведчук.

Участники протеста принесли с собой плакаты с надписями «Убийцам Стуса не скрыться», «Реванш не пройдет» и листовки с изображением Медведчука за решеткой.

Перед акцией на утреннем заседании Верховной Рады аналогичное заявление сделали народные депутаты во главе с Андреем Левусом («Народный фронт»).

«Мы призываем Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины осуществить все необходимы мероприятия по расследованию антиукраинской деятельности Виктора Медведчука», – заявил Левус. Он заявил, что Медведчук «является главным локомотивом пророссийских идей в Украине».

Напомним, Медведчук был адвокатом Василия Стуса в суде вопреки его воле и поддержал обвинение. В результате поэта приговорили к 10 годам заключения в 1980 году. В 1985 году Стус умер в лагере в возрасте 47 лет.

«Левый Берег»