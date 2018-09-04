В состав управления пропаганды Минобороны России включили Безрукова и Лещенко

Основными задачами нового органа – ГВПУ – станут «организация военно-политической пропаганды», предупреждение экстремизма и наркомании, а также работа со СМИ. В состав гражданского персонала ГВПУ вошли российский актер Безрукови и певец Лещенко.

При Министерстве обороны России создали Главное военно-политическое управление, которое займется борьбой с наркоманией, религиозными конфликтами, разъяснением военным политики российских властей, а также получит контроль над телеканалом «Звезда». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на проект приложения, подлинность источника которого подтвердил источник в военном ведомстве.

Отмечается, что основными задачами ГВПУ станут «организация военно-политической пропаганды», предупреждение экстремизма и наркомании, а также работа со СМИ.

Также сообщается, что в ведение нового управления передается контроль над ведомственными СМИ.

Кроме того сотрудники управления также будут проводить информационно-разъяснительную работу с военнослужащими и гражданским персоналом ВС по «актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики», реализации избирательных прав и «военно-социологических исследований для оценки морально-политического и психологического состояния военнослужащих».

Также в агентстве добавляют, что среди прочего ГВПУ будет контролировать работу ведомственных СМИ и займется организацией редакционно-издательской деятельности и «выпуском пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов».

При этом политуправление будет взаимодействовать не только с ведомственными, но и с федеральными и региональными СМИ.

Кроме того, по данным издания, политуправление обязано принимать меры по «предупреждению экстремизма» в ВС, а также вести «контрпропагандистскую работу по защите личного состава от негативного информационно-психологического воздействия».

Сообщается, что в сферу деятельности ГВПУ также вошла работа с религиозными организациями, в том числе «методическое обеспечение военно-религиозной работы» и «подбор совместно с уполномоченными структурными подразделениями традиционных религиозных объединений кандидатов для назначения на штатные должности по работе с верующими военнослужащими».

Согласно данным агентства, общественному совету при Минобороны в проекте положения посвящена отдельная глава.

Отмечается, что в состав общественного совета входят известные артисты, общественные деятели и журналисты: от Сергея Безрукова и Льва Лещенко до правозащитников.

Также авторы публикации добавляют, что ГВПУ будет участвовать в деятельности всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия»», а также заниматься работой с ветеранами.

По словам замминистра обороны РФ Андрея Карпатова, политуправление будет сформировано до 1 октября 2018 года и будет состоять из семи отделов.

«РБК»