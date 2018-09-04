Прецедент Кобзона, или «Стандарти Бі-Бі-Сі» у всій своїй красі, – Айдер Муждабаев

О «стандартах BBC» и пропаганде русского мира эффективно использующую журналистские нормы в своих целях. Кобзон, Захарченко и другие персонажи «русского мира» отбеливаемые на страницах и в эфирах ведущих информагенств.

Шагая по планете в самых разных гибридных формах, «русский мир» разносит к чертовой матери все институции и правила, попадающиеся ему на пути. Выворачиваемо их порой по-оруэлловски, почти до неузнаваемости. Это произошло и с так называемыми журналистскими стандартами подачи информации, называемыми в профессиональном простонародье «стандартами ВВС». В этом ролике, подчеркивает на своем YouTube-канале журналист Айдер Муждабаев, – я имею честь доложить почтенной публике, что забудьте, все – нет уже никаких стандартов.

Что даже крупнейший медиаконцерн в мире, он же типа эталон общественного некоммерческого вещания, сдался перед извращениями «русского мира», частично встроился в его фейковую среду. На одном всего лишь примере – сообщениях ВВС о смерти Кобзона – можно проиллюстрировать тотальную медийную катастрофу. Пример, вроде бы не имеющий отношения к важным политическим событиям, но показательный, как нельзя. Как нельзя больше на сто процентов верить никаким «проверенным» медиа, потому что и они виляют задом перед «русским миром», транслируя его двойные ценности, гибридную мораль и фразеологию.

Высказался Айдер Муждабаев и о смерти главаря российской оккупационной администрации в Донецке.

«Мне неинтересна ни личность убитого военного преступника, ни тем паче его подельников. Гораздо интереснее другое – истеричная реакция штатных медиапроституток Кремля. Они начали писать какие-то совсем глупые тексты, нести нервозную чушь, через которую мне хорошо видна их уверенность в завтрашнем дне русского рейха. И они натруженной жопой чувствуют приближающееся дно, осознают неизбежность для России северного пушного зверька, а потому трясутся и нервничают», – говорит Айдер Муждабаев.

И уже аккуратно, легкими штришками между строк, начинают стелить себе соломки. Захарченко, собственно, остался собой: как был, так и ныне – пустое место; не думаю, что он хоть раз в жизни думал. А вот эта «интеллектуальная публика», как корабельные крысы, – тонко чует, чем дело кончится. Конец Захарченко, в ряду других, для них – понятный сигнал конечности всего, что связано с нынешним российским режимом.

Айдер Муждабаев, YouTube