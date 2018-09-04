Ликвидация Захарченко, Донбасс и продолжение истории с лозунгом «Слава Украине», – Цимблюк

Половина российской аудитории радиостанции «Говорит Москва» соглашается с украинскими аргументами про оккупацию Донбасса и роли в этом самой России. Роман Цимблюк разрушает российские мифы в прямом эфире одной из российских радиостанций.

Провел разъяснительную работу для москвичей. Результат уже есть: почти 50% москвичей решили, что мои аргументы о будущем оккупированного Донбасса и роли России убедительны, в том числе в части судьбы погибшего ставленника РФ. Об этом смотри Все это и многое другое – в новом видеоблогах корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Реакция России на убийство главаря оккупированной части Донецкой области Александра Захарченко. Версии случившегося, и почему Путин заговорил о Донбассе на коленях — о позе, в которую он поставил регион еще в 2014 году.

Российское внешнеполитическое ведомство усердно лепит из Украины «нацистов» и «фашистов». Так происходит уже много лет — под звуки российских обстрелов нашей страны. В связи с принятием в украинской армии приветствия «Слава Украине — Героям Слава», Мария Захарова объявила такие логичные и приятные слова для украинского уха — лозунгами с «нацистским происхождением».

Попробовал у нее лично уточнить с каким именно, но публично она отказалась говорить. Только в кулуарах пояснила, что мое предположение верно: МИД России не слышит «Слава Украине — Героям Слава», у них в воображении совсем другие слова: «Гитлер», «Хайль» и «Зиг». Оригинал писать не буду.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»