Германия поддержит на выборах в Украине исполнение Минских соглашений, – Мельник

На предстоящих президентских и парламентских выборах в Украине наибольший шанс получить поддержку со стороны Германии у тех, кто намерен проводить реформы и собирается следовать делу выполнению Минских соглашений.

Германия поддержит на выборах тех украинских политиков, кто предан дальнейшему проведению реформ, несмотря на все трудности поддерживает выполнение Минских соглашений, а также не исповедует популизма. Об этом рассказал в интервью «Левому Берегу» посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Немецкое федеральное правительство и политический бомонд страны поддерживает однозначно тех украинских политиков, практические действия которых соответствуют нескольким важным критериям», – заявил посол.

Первый и главный критерий – реальная приверженность реформам. «Все, кто не словах, а на деле продвигают не всегда популярные, но необходимые системные реформы могут смело рассчитывать на поддержку официального Берлина. Речь идет и о реализации идеалов Революции Достоинства в интересах людей», – сказал посол.

Следующий критерий – это поддержка выполнения Минских договоренностей, поскольку Германия и Франция являются ключевыми международными посредниками для прекращения российской агрессии на Востоке. Тем более, Минские соглашения фактически являются составной частью коалиционного соглашения. «Поэтому поддержка немецких властей будет на стороне тех политических сил в Украине, которые на деле демонстрируют преданность Минску – несмотря на все сложности», – считает Мельник.

Третий, по мнению посла, критерий – немецкая сторона точно не будет симпатизировать тем политикам, кто откровенно исповедует популизм.

«Именно эти три основных фактора, как мне кажется, будут иметь влияние на отношение немецкого политического истеблишмента к участникам избирательной гонки», – сказал Мельник.

Кроме того, особо дипломат подчеркнул, что сейчас начата подготовка к важному визиту Ангелы Меркель в Киев, который состоится в ноябре. «Знаковый приезд главы немецкого правительства накануне выборов – это своего рода признание достижений на пути реформ президента Порошенко и правительства», – считает Мельник.

«Иными словами, уже сам по себе визит канцлера Меркель станет важным сигналом и символом солидарности с украинским народом в его борьбе за свободу, а также практической поддержки реформаторских сил», – добавил посол.

«Левый Берег»