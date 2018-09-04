«Нафтогаз» выставил «Газпрому» сотню миллионов долларов штрафов

В такую сумму оценен ущерб нанесенный «Нафтогаз» из-за отказа «Газпромом» выполнять решение Стокгольмского арбитража. Штраф начислялся из расчета полмиллиона в сутки.

Коммерческий директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко оценил в 100 млн долларов текущую сумму штрафа за невыполнение российским «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража. Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«Мы говорим о серьезной сумме, это где-то полмиллиона долларов в сутки. Также они должны компенсировать все дополнительные расходы на принудительное исполнение этого решения как «Нафтогаза» и его юристам, так и, например, судебным исполнителям, которые выполняют соответствующие решения местных судов… Уже примерно 100 млн долларов набежало, как вы называете, штрафных санкций, или же процентов. И если, например, оценивать еще с расходами судебных исполнителей, то фактически речь будет идти о сотнях миллионов долларов, которые «Газпром» будет вынужден дополнительно заплатить к долгу 2,5 млрд долларов», – сказал Витренко.

Он также отметил, что апелляция «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража сейчас рассматривается, но, по его словам, это не значит, что решения суда выполнять не нужно.

«Апелляция рассматривается. Были манипуляции «Газпрома» о том, что якобы апелляция означает, что не нужно выполнять решение арбитража. Но, как мы сами видим, в трех юрисдикциях (Швейцария, Нидерланды, Великобритания, – ред.) продолжается принудительное выполнение. Это очевидный факт, что представление апелляции не приостанавливает исполнение решения арбитража», – добавил Витренко.

Напомним, 28 февраля «Нафтогаз» выиграл Стокгольмский арбитраж против «Газпрома» о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные объемы газа для транзита.

По результатам двух производств «Газпром» должен был заплатить 2,56 млрд долларов в пользу НАКа, но не стал выплачивать долг. В связи с этим украинская компания инициировала процесс ареста активов «Газпрома» в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.

«5 канал»