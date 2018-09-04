Существуют только два пути остановить строительство «Северного потока-2», – Мельник

Наиболее действенным средством против реализации российско-германского проекта газопровода «Северный поток-2» посол Украины в Германии считает американские санкции.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что остановить строительство газопровода «Северный поток-2» возможно только двумя способами – решением на уровне ЕС и американскими санкциями. Об этом дипломат заявил в интервью «Европейской Правде».

Шансы принять соответствующее решение на уровне ЕС Мельник оценил как «невысокие». Более реалистичным путем посол считает введение американских санкций.

«Второй путь – это «булава» американских санкций против немецких компаний, вовлеченных в проект.

По моим оценкам, введение этих санкций является очень реалистичной перспективой, и это имеет для нас серьезные риски, о которых мало кто задумывается», – сказал Мельник.

По его словам, санкции США могут вызвать обратную реакцию в ЕС относительно санкционной политики и размытие инструмента санкций как такового.

«А санкции для нас, как вы понимаете, это альфа и омега, это все, вокруг чего строится взаимодействие с союзниками по отношению к России», – добавил дипломат.

«Европейская Правда»