123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Существуют только два пути остановить строительство «Северного потока-2», – Мельник

«Европейская Правда»
04 сентября 2018

Наиболее действенным средством против реализации российско-германского проекта газопровода «Северный поток-2» посол Украины в Германии считает американские санкции.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что остановить строительство газопровода «Северный поток-2» возможно только двумя способами – решением на уровне ЕС и американскими санкциями. Об этом дипломат заявил в интервью «Европейской Правде».

Шансы принять соответствующее решение на уровне ЕС Мельник оценил как «невысокие». Более реалистичным путем посол считает введение американских санкций.

Слава Украине! За что можно сказать «спасибо» Кремлю

«Второй путь – это «булава» американских санкций против немецких компаний, вовлеченных в проект.

По моим оценкам, введение этих санкций является очень реалистичной перспективой, и это имеет для нас серьезные риски, о которых мало кто задумывается», – сказал Мельник.

По его словам, санкции США могут вызвать обратную реакцию в ЕС относительно санкционной политики и размытие инструмента санкций как такового.

Игры Варфоломея: томос Украине, как средство приструнить поместные церкви

«А санкции для нас, как вы понимаете, это альфа и омега, это все, вокруг чего строится взаимодействие с союзниками по отношению к России», – добавил дипломат.

«Европейская Правда»

Tags: Nord Stream 2, Андрей Мельник, Германия, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены