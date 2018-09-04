ФСБ возлагает вину за задержание у побережья Крыма на украинских моряков

В конце август недалеко от побережья Крыма российские пограничники задержали украинское рыболовное судно. Моряки задержанного насильственно удерживаются в Севастополе.

Федеральная служба безопасности России утверждает, что ее пограничники законно задержали у берегов Крыма украинское рыболовное судно «ЯОД-2105». Об этом со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Крыму сообщает «Крым.Реалии».

По словам оккупантов, украинские моряки вели «незаконную добычу морских ресурсов».

В ведомстве рассказали, что задержали судно 27 августа, на его борту находились четыре гражданина Украины – жители Одесской области. Порт приписки судна – Вилково, что на Одесчине.

«В ходе опроса капитан и члены экипажа признали, что занимались поисками и разработкой мест добычи водных биологических ресурсов», – заявили в ФСБ.

Там отметили, что на шхуне были обнаружены орудия лова камбалы-калкан – сети и приспособления для дальнейшей транспортировки улова.

Ранее Национальная полиция Украины открыла уголовные производства по фактам захвата украинского маломерного рыбопроизводственного судна и незаконного задержания четырех граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в АР Крым и г. Севастополе.

«К ГУНП в АР Крым и г. Севастополе поступило сообщение от руководства Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины о задержании 28.08.2018 года представителями «Пограничного управления ФСБ по Республике Крым» в акватории Черного моря украинского рыболовецкого судна «ЯОД 2105» и членов его команды», – говорится в сообщении.

Четверо украинских рыбаков содержатся на пограничной заставе Севастополя.

По данным фактам начато два уголовных производства по ч.1. ст. 146-1 и ч.2. ст. 278 Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы до восьми лет.

Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым. Устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовных производств.

«Крым.Реалии»