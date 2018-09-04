Санкционный список СНБО Украины существенно отличается от американского

В отличие от американского санционного списка от Министерства финансов, в украинском, от СНБО – отсутствуют 40 российских компаний.

У санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны против российских компаний и бизнесменов существуют существенные отличия от аналогичного списка Министерства финансов США. Об этом сообщила народный депутат Светлана Залищук в своем блоге на сайте «Украинской Правды».

«В апреле министерство финансов США ввело новые санкции против ряда российских компаний и олигархов. В тот же день президент Петр Порошенко написал на своей странице Facebook: «Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны уже в ближайшее время комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов», – сообщила Залищук.

«Немножко позже – в июле – Европейский союз ввел санкции против шести российских компаний, которые строили Крымский мост. Президент их тоже поздравил и обратился на этот раз в МИД с поручением «усилить работу по дальнейшему ужесточению санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, связанных с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма», – добавила она.

Как сообщается, журналистка Валентина Самар и журналисты из Центра журналистских расследований обратили внимание, что из украинских списков выпало 40 имен и компаний, причастных к оккупации Крыма и войны на Донбассе, которые есть в американских списках.

«Узнав о такой избирательности, мы обратились к президенту за разъяснениями, как такая ситуация могла возникнуть. Глава его администрации в ответе к нам «включил переадресацию» на СНБО», – написала Залищук.

По ее словам, в СНБО «не смогли самостоятельно найти ответы, где потерялись 26 имен (мы посылали обращение в июле, позже добавилось еще 14), и переадресовала КМУ и СБУ, чтобы они «основательно исследовали».

«Статья 5 Закона Украины «О санкциях» четко говорит, что предложения по санкциям, как и окончательное решение – зона ответственности СНБО», – отметила Залищук.

«В КМУ решили несколько перехватить инициативу и внести предложение о включении в список санкций компаний, связанных со строительством Керченского моста (всего 19 юридических лиц), однако очевидно, что и этого недостаточно, ведь общий список выявленных журналистами и нами человек, которых «забыла» СНБО, превысил 40», – отметила она.

Как сообщалось, в предыдущей редакции санкционного списка отсутствовал российский олигарх Аркадий Ротенберг и его компания «Минудобрения».

Как стало известно из ответа СНБО на обращение народного депутата Сергея Лещенко, Ротенберг отсутствовал в списке лиц, в отношении которых введены санкции, из-за отсутствия предложений со стороны СБУ.

Позже Ротенберг и его компания все же были внесены в санкционный список.

«Украинская Правда»