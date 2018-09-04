Слава Украине! За что можно сказать «спасибо» Кремлю

Когда-то фраза «Слава Украине – Героям слава!» принадлежала ультраправым. А теперь это приветствие стало общегражданским. Это определяет разницу Украины до российской агрессии и после.

Его можно услышать на улицах и футбольных стадионах, в офисах и в армии. И это ведь не о политиках и не о политике. Это о том, как изменилась Украина, и о том водоразделе, который отделяет нас пятилетней давности от нас нынешних. Об этом рассказывает в своем видеоблоге н страницах «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Тот водораздел, который был бы немыслим без российского вторжения. Если Кремль чего-то и добился, так это того, что он сделал Украину – Украиной.

Пусть скажет себе спасибо. Взгляды, высказанные в видеоблоге, передают точку зрения автора и не всегда отражают позицию редакции

Павел Казарин, «Крым.Реалии»