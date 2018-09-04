123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Гуманитарная аура

Слава Украине! За что можно сказать «спасибо» Кремлю

Павел Казарин, «Крым.Реалии»
04 сентября 2018

Когда-то фраза «Слава Украине – Героям слава!» принадлежала ультраправым. А теперь это приветствие стало общегражданским. Это определяет разницу Украины до российской агрессии и после.

Его можно услышать на улицах и футбольных стадионах, в офисах и в армии. И это ведь не о политиках и не о политике. Это о том, как изменилась Украина, и о том водоразделе, который отделяет нас пятилетней давности от нас нынешних. Об этом рассказывает в своем видеоблоге н страницах «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Тот водораздел, который был бы немыслим без российского вторжения. Если Кремль чего-то и добился, так это того, что он сделал Украину – Украиной.

Пусть скажет себе спасибо. Взгляды, высказанные в видеоблоге, передают точку зрения автора и не всегда отражают позицию редакции

Павел Казарин, «Крым.Реалии»

Tags: война, Героям - Слава!, Павел Казарин, Россия, Слава Украине!, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены