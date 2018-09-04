Австрия призывает Россию вернутся к переговорам по Донбассу

Канцлер Австрии Курц назвал действия России на Донбассе военной агрессией против Украины и считает, что единственный путь решения – продолжение мирного переговорного процесса.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призывает Россию вернуться за стол переговоров, поскольку разрешение ситуации в Донбассе возможно только путем мирных переговоров, а не военной агрессии. Об этом он заявил сегодня в Киеве на совместном брифинге с президентом Петром Порошенко, пишет «Интерфакс-Украина».
«Конфликт на востоке Украины может разрешиться только за столом переговоров, и никогда не будет военного решения этого конфликта. В связи с этим я хотел бы обратиться к России с призывом вернуться за стол переговоров, потому что это возвращение необходимо и в нормандском формате… это единственный формат, который у нас пока что существует, единственная возможность для переговоров, чтобы когда-то найти мирное решение», – подчеркнул Курц.
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Курц уточнил, что на встрече с Порошенко обсуждалась ситуация на востоке Украины. «Нас очень беспокоит, что ситуация до сих пор остается сложной, как и прежде», – отметил он.
Канцлер напомнил, что на следующий день после того, как он стал главой в ОБСЕ, 2 января 2017 года с главой МИД Павлом Климкиным посетил Донбасс, и «было ужасно видеть, насколько ситуация была для людей страшной, насколько ограничены были их условия жизни и насколько плохими условия жизни».
«Я сейчас говорю не только как федеральный канцлер Австрии, но и как глава Совета Евросоюза, что мы ожидаем очень четкой реакции на российскую агрессию, и в связи с этим в июне этого года мы продлили санкции против агрессора», – сказал он, отметив, что необходимо продолжать диалог для мирного решения конфликта.
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Курц добавил, что Австрия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине для поддержки людей на востоке страны. «И мы согласились предоставить еще 1 млн евро для организации Каритас, которая будет предоставлять помощь», – сказал он.
31 августа 2017 года Курц заявлял, что необходимо предпринять срочные меры для предотвращения экологической катастрофы в Донбассе.