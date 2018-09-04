Величина разума в России – это «константа». Катастрофическое падение производственной культуры «скрепном» мире

Причиной утечки кислорода на МКС стал трещина в корпусе корабля «Союз». Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля «возникла еще на Земле» и уже известно, кто несет за это ответственность.

Допустивший появление трещины сотрудник, вероятно, заметил ошибку и заделал трещину специальным клеем, поэтому ее не заметили при проверке корабля на герметичность перед запуском. В первые два месяца трещина не проявлялась, но потом клей подсох, выдавился и открыл отверстие, пишет на свое странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Чем больше следишь за этой страной, тем больше офигиваешь. Кажется, все, тебя уже даже эти гоблины не смогут удивить. Ан нет. Каждый раз они находят и находят что-то новое. И каждый раз челюсть падает на пол.

Причиной утечки кислорода на МКС стал трещина в корпусе корабля «Союз». Причина появления отверстия во внутреннем… Опубліковано Аркадієм Бабченком Понеділок, 3 вересня 2018 р.

Это называется уже «вырождение в зачатии». Когда в космических кораблях то гироскопы забивают вверх ногами, то трещины заделывают клеем – это все, конец отрасли. Этого не может быть, потому что этого не может быть в принципе. Потому что для того, чтобы космические корабли бороздили просторы, должна быть базовая штука. Нет, не технологии. Не «Ангара». Не космодром «Восточный», не Королев, не Лозино-Лозинский, не скрепы, не величие, не Гагарин и не дедылетали.

Должна быть ценность человеческой жизни.

Это основа любой высокотехнологичной страны.

Вот просто базис. Без которого каменный топор – будет. А космический корабль – нет. Даже если у тебя есть технологии.

И если у вас сотрудник космической корпорации просверливает дырку не там, где надо, а затем заделывает ее клеем, чтобы его не оштрафовали на двадцать тысяч рублей, не понимая, что тем самым он банально убивает десяток человек в космосе и разрушает многомиллиардную станцию, которая потом неизвестно еще куда упадет и сколько людей поубивает на Земле – все, сливайте воду. Страна с космическими технологиями, но с отношением к ценности человеческой жизни как в Конго – это не страна с космическими технологиями. Это – Северное Конго.

Помните Сергея Иванова с его «балалаечниками»? Ну, балалаечники его услышали. Поздравляю. И годами тысячами уезжали из страны. И – опа! – вдруг выяснилось, что космические корабли без балалаечников почему-то перестают летать и не падать.

Вот я в принципе не могу представить, что должно быть в голове у человека, заделывающего трещину в космическом корабле, чтобы ее не увидело ОТК.

Ты же людей убиваешь, ты понимаешь это, малоумный? А, плевать. Жвачкой залепил, и так сойдет.

Идиотия, инфантилизм, цинизм проели там каждый мозг. Даже в центре Хруничева.

Запереть детей в кинозале и сжечь их. Ударить из танка по школе с заложниками. Оставить незакрытой крышку ливневки и убить ребенка, тельце которого найдут потом только в море. Ударить ракетой по пролетающему над головой самолету – да пофиг, какому. Прикрутить рельсу в метро проволочкой. Забить сваю в движущийся поезд. Выгнать снегоуборочную машину под разгоняющийся самолет президента корпорации «Total». Замазать в строящемся космическом корабле трещину клеем…

С этой страной нельзя иметь дело. В принципе. Она убьет вас. Любым из сотен миллионов способов, который вы не сможете даже предположить. Казалось бы, все учел. Ан нет. Они каждый раз найдут, чем удивить.

А спасли опять всех американцы. Заметили? Американский астронавт нашел утечку и заткнул дырку пальцем.

Кстати, с апреля Америка перестает пользоваться услугами России в доставке своих астронавтов на орбиту. Контракт с НАСА заканчивается, а продлевать его они не собираются. Все. Услуги бомбил больше не нужны. Доставлять астронавтов будут теперь американские шаттлы. Новость, которая прошла в России очень-очень тихо.

А контракт со Штатами на поставки российских ракетных двигателей РД-180 истекает в 2020-м году. И Штаты уже дали ясно понять, что больше покупать российские двигатели они не хотят.

И вот прямо на наших глазах мы видим, как самая главная, просто наиважнейшая скрепа – «Гагарин», «Космос» и «дедылетали» – гораздо более сакральная, чем даже «дедывоевали» – растворяется и превращается в ничто. А космическая держава, статусом которой Мордор так гордился, садится в уголочке и пишет книгу под названием «Многоходовочка. Как просрать все. Вот вообще все. Десять простых советов».

Ну и слава богу.

Больше людей живыми останутся.

Доброе утро.

Аркадий Бабченко, Facebook