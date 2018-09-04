Чисто русское убийство. Портников о ликвидации главаря «ДНР» Захарченко

Гибель так называемого «главы ДНР» Александра Захарченко трудно назвать неожиданной. То, что он погибнет в результате тщательно спланированного покушения или, в лучшем случае, будет вывезен в Россию, наблюдатели предсказывали давно. И опирались они не только на ситуацию на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей, но и на историю других конфликтов на постсоветском пространстве.

Связанные с криминальным миром фигуры неоднократно участвовали в конфликтах в интересах Москвы, а когда ситуация стабилизировалась – они или погибали при странных обстоятельствах, или превращались в изгнанников. На нашей памяти так было в Грузии и в Таджикистане. Но начинать стоит не с этих примеров, а с советских школьных учебников, пишет на страницах «Крым.Реалии» Виталий Портников.

О советской мифологии «полевых командиров»

Одним из главных героев советской мифологии был военачальник с уголовным прошлым Григорий Котовский, которому, кажется, пытался подражать Захарченко. Котовского использовали в борьбе большевиков с их политическими противниками, а затем убили и даже ‒ неслыханный прецедент для того времени ‒ положили в мавзолей, как Ленина.

Все это делали люди, которых Владимир Путин и его окружение считают своими учителями и примерами для подражания. Так что можно смело сказать, что на Лубянке ничего не изменилось даже не со времен Андропова, даже не со времен Берии, а со времен Дзержинского.

Захарченко подписал себе смертный приговор в тот самый момент, когда согласился участвовать в авантюре с российской оккупацией Донбасса. Нужно всегда помнить, что это не просто политическая, не просто военная авантюра. Это, прежде всего, откровенный грабеж, возможность завладеть чужим имуществом в отсутствие какого-либо правового пространства.

В такой мутной ситуации сталкиваются интересы всех тех, кто может действовать в ситуации правовой неопределенности ‒ спецслужб, чиновников, дельцов криминального мира. И тот, кто становится «главным винтиком» всего этого ужасного механизма, ‒ всегда смертник или изгнанник. Изгнанником стал Плотницкий, смертником ‒ Захарченко. Все логично и даже символично.

Захарченко и Кобзон

Символизм еще и в том, что «герой ДНР» Захарченко погиб на поминках другого «героя ДНР» – одиозного советского певца Иосифа Кобзона. Стоит напомнить, что исполнителем казенных советских шлягеров Кобзон был только для россиян. За пределами бывшего Советского Союза его воспринимали как одну из ведущих фигур криминального мира. Именно поэтому Кобзону многие годы был запрещен въезд в США и страны Европы – и даже лечиться от рака он ездил благодаря личному вмешательству Владимира Путина.

Реальный уровень влияния Кобзона на определенные процессы до сих пор понятен только специалистам. В день его смерти один из западных коллег спросил меня, как изменится криминальный мир России после смерти певца. Я мог ответить лишь то, что ничего не знаю о роли Кобзона в этом мире, не понимаю, как 80-летний артист мог влиять на движение теневых финансовых потоков, оставаться посредником между криминалитетом и властью.

Но гибель Захарченко еще раз напомнила мне, как все мы недооцениваем влияние Иосифа Кобзона и насколько реально не понимаем процессов, которые на самом деле происходят в России. Погибший «глава ДНР» мог быть «пешкой», оплакивавшей короля именно потому, что потерял защиту и поддержку.

В попытках понять, кто определяет ситуацию на Донбассе, в Крыму, в России мы часто жонглируем фамилиями чиновников и генералов.

Но есть еще один простой и страшный вариант: соседней страной давно уже правит криминалитет. И механизмы этого управления, возможно, обнажаются лишь ненадолго в минуты заказных убийств ‒ и снова прячутся в мутной воде, уступая место политическим декорациям.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»