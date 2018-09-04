Российский олигарх Фукс получил право на разработку недр в Украине

Речь идет о разработке нефтегазовых месторождений в Украине компаниями связанными с российским олигархом Фуксом. Прежде всего дело касается расширение участков недр ранее выделенных этим компаниям.

Государственная служба геологии и недр без конкурса увеличила лицензионные участки для компании «Ист Юроуп Петролеум» российского бизнесмена Павла Фукса. Об этом говорится в проекте повестки дня заседания Комиссии по вопросам недропользования Государственной службы геологии и недр, которая есть в распоряжении «Экономической Правды».

Согласно документу, 30 августа упомянутая комиссия приняла около десяти решений, в том числе предоставила специальные разрешения на пользование недрами ряду компаний.

Помимо прочего, как отмечается в документе, «специальные разрешения на пользование недрами в соответствии с подпунктом второго пункта 8 Порядка получило ООО «Ист Юроуп Петролеум».

Речь идет о Порядке предоставления специальных разрешений на пользование недрами. Второй подпункт 8 пункта Порядка означает, что компания Павла Фукса получила разрешение на расширение до 50% ранее предоставленных ему в пользование участков недр. Процедура расширения участков конкурса не предусматривает.

Комиссия Госгеонедр предоставила разрешения на расширение таких объектов: Клюшниковская, Боярско-Чапаевская, Дружининская, Майоровская, Южно-Свистунковская площади (все – Полтавская область).

Кроме этого, Комиссия Госгеонедр должна была внести изменения в разрешения на пользование ООО «Ист Юроуп Петролеум» участком на Флеровско-Юбилейной площади, согласно проекту повестки дня. О каких именно изменениях идет речь, неизвестно.

В Госгеонедрах пока пока не ответили на вопрос «Экономической Правде» о предоставлении разрешений ООО «Ист Юроуп Петролеум».

Ранее также стало известно, что еще одна фирма, которую связывают с Павлом Фуксом – ООО «Прайс-Компани» – получила разрешение на разработку газовых месторождений на Харьковщине.

Так, 30 августа депутаты Харьковского облсовета согласовали ООО «Наер Компани» и ООО «Прайс Компани» предоставление недр в пользование с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей нефти, природного газа, конденсата.

ООО «Наер Компани» получила недра в пользование на территории Мажаровской площади, а ООО «Прайс Компани» получили недра на территории Филенковско-Черняховской площади.

Вопрос появился в повестке дня облсовета за день до заседания.

В июле 2018 года Полтавский облсовет выдал спецразрешения на добычу углеводородов уже упомянутому ООО «Ист Юроуп Петролеум».

«Ист Юроуп Петролеум» было создано на базе другой скандальной компании «Голден Деррик». В 2011 году этой компании на внеконкурсной основе было выдано более двух десятков специальных разрешений на пользование недрами. Компанию связывали с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, бывшим главой Минагрополитики Николаем Присяжнюком и Александром Януковичем.

После смены власти в 2014 году компанию лишили специальных разрешений. Однако, в 2016-2017 годах после более двух лет судебных разбирательств компания «Голден Деррик» вернула себе право на разработку украинских газовых месторождений, а через некоторое время большинство этих лицензий оказались в распоряжении «Ист Юроуп Петролеум» Фукса.

Ранее экс-журналист Дмитрий Гнап сообщал, что «Ист Юроуп Петролеум», которая является крупнейшей по газовым запасам компанией, зарегистрирована «в обшарпанном здании на окраинах Киева» и представители компании там отсутствуют.

ООО «Прайс-Компани» было создано менее года назад и записано на Сергея Войцеховского, однако как ЭП уже ранее писала, эта фирма также связана с Фуксом.

Павел Фукс – бизнесмен, который родился в Харькове, потом перебрался в Москву, где прожил долгое время и заработал капитал. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт.

Фукса замечали на встречах с первым заместителем фракции БПП Игорем Кононенко, давним бизнес-партнером президента Петра Порошенко, а также с нардепом БПП Александром Грановским, которого СМИ называют куратором за судебной властью от Администрации президента.

Также Фукс хорошо знаком с мэром Киева Виталием Кличко и мэром Харькова Геннадием Кернесом.

«Экономическая Правда»