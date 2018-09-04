Из Армянска в оккупированном Крыму эвакуировали детей из-за загрязнения воздуха

В Крыму, в Армянске эвакуировали детей из-за экологических проблем вызванных выбросами завода «Крымский титан». Концентрация сернистого ангидрида в воздухе впервые превысила норму.

В Армянске (Крым) из-за загрязнения воздуха остановили завод «Крымский титан», а детей эвакуируют в санатории. Об этом сообщил глава российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов на свое странице в Facebook.

«Сегодня ночью в связи с изменением погоды, с падением ночной температуры и, соответственно, с увеличением дневной, предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида впервые превысила норму», – говорится в его сообщении.

23 августа в Армянске появился неприятный запах, местные жители жаловались на першение в горле, раздражение слизистой… Опубліковано Сергеєм Аксеновим Вівторок, 4 вересня 2018 р.

В связи с этим было принято решение остановить градообразующее предприятие города на две недели.

«Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Оснований для введения ЧС нет. Однако в предупредительных целях, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение объявить каникулы на две недели для школ и детских садов Армянска и всех детей города школьного возраста и дошкольного возраста – с мамами, – отправить отдыхать в наши крымские санатории», – заявил Аксенов.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. 28 августа Аксенов написал на своей странице в фейсбуке, что ситуация в городе выходит за пределы нормы.

Оккупационные власти заявили, что причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова Крым являются жара и длительное отсутствие осадков. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого «Крымским титаном».

«Украинско-Российское обозрение»