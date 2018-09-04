Что ожидать после убийств Захарченко?

Ликвидация Захарченко – внутриполитические «разборки» или реванш пророссийских сил в Украине? Рассмотрим сопутствующие убийству обстоятельства.

Я не считаю, что ликвидация Захарченко может каким-то образом повлиять на эскалацию на восточном фронте – не вижу для этого оснований. Я прекрасно помню, как в свое время, когда «Моторола» неудачно «покатался на лифте», сам Захарченко в истерике кричал, что он пойдет на Киев или на Лондон. Но это все только истерические заявления – не более, пишет на страницах «Нового Времени» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

На мой взгляд, есть три наиболее вероятные версии ликвидации Захарченко.

Первая – это внутренние «разборки», связанные с контролем над финансовыми потоками. У Захарченко были довольно сложные отношения с Александром Тимофеевым (позывной — «Ташкент»), который выполняет обязанности так называемого министра по налогам и сборам «ДНР» (а если называть вещи своими именами – является финансовым директором). С самого начала у них были близкие отношения, но со временем до Захарченко начала доходить информация что «Ташкент» ведет нечестную игру. На этой почве их отношения испортились.

Вторая версия касается бывшего сотрудника СБУ Александра Ходаковского, открыто (и я это подчеркиваю) обвинявшего Захарченко в огромных злоупотреблениях по ресурсам, предоставляемым в качестве гуманитарной помощи, а также по «бюджету ДНР». Делал он это публично и угрожал передать все собранные им доказательства в ФСБ. Реализовал ли он свои обещания – неизвестно.

Третья – конфликт, который тлел между Захарченко и Сергеем Курченко. После так называемой блокады Семенченко, когда более сорока предприятий в один момент оказались под контролем террористов, появилась фигура Курченко, который сейчас фактически исполняет обязанности экономического надзирателя за Донбассом. Его структуры контролируют подавляющее большинство предприятий на оккупированных территориях, а также грузоперевозки (в основном – в РФ). Все это выполняется структурами Курченко, а расчеты производятся через юго-осетинские банки.

Когда начались события в Азовском море, я заинтересовался тем, что происходит в порту Таганрога. Меня очень удивило, что в 2017 товарооборот этого порта стремительно вырос на 48%: хотя с начала войны он из года в год только уменьшался. Я начал выяснять, откуда такой прогресс: сначала я наткнулся на российские статьи, в которых причиной этому росту называли импорт турецких товаров. Но потом из открытых экономических источников я узнал, что объем поставок товаров из Турции составляет лишь 110 тыс тонн. А увеличение в количестве – на 1,6 млн тонн. То есть, непонятно, за счет чего, произошел рост почти в полтора миллиона.

Из местных СМИ Таганрога я увидел отчеты о том, что Таганрогский порт в 2017 году освоил перевалку угля, чего не было в течение 2015-2016 годов. Поэтому делаю вывод, что речь идет именно об угле с оккупированных территорий: его перевалка осуществляется в том числе, и через таганрогский порт. Поэтому есть за что бороться. Кроме того, существует еще одна версия – хотя и маловероятная, но отвергать ее пока не стоит. Есть один бывший боевик-сепаратист, который перебрался в РФ и сейчас ведет свой видеоблог. Он – бывший близкий друг известного негодяя Евгения Жилина, бывшего главы «Оплота».

В одном из своих блогов этот друг Жилина рассказывал, что именно Евгений сделал Захарченко главой так называемой ДНР. Именно Жилин ввел Захарченко в кремлевские кабинеты ФСБ и рекомендовал его на эту должность. Но со временем отношения между Захарченко и Жилиным начали портиться, потому что Захарченко позволил себе откровенно выжимать и присваивать бизнес Жилина на Донбассе. В конце концов, Жилин начал угрожать: если главой «ДНР» Захарченко стал благодаря ему, то он может и отобрать эту должность. После этого Жилин был застрелен в Москве. В том блоге друг Жилина открыто заявил о том, что именно Захарченко причастен к убийству Жилина.

Теперь по внешнеполитической ситуации. Захарченко был фигурой очень осведомленной. Поэтому обвинять Украину в убийстве такой персоны – откровенный бред. Я убежден в том, что у нас бы нашли миллионы долларов для того, чтобы эта персона оказалась в следственном изоляторе СБУ и давала показания, и никто из него не делал бы тогда героя посмертно. Поэтому я абсолютно не верю в то, что наши спецслужбы причастны: им это совершенно невыгодно.

Учитывая то, что в последние месяцы в информационном пространстве активизировались такие лица, как Медведчук, Рабинович, Мураев и другие, а также учитывая положения, которые они пытаются доносить украинскому обществу, я предполагаю, что сейчас реализуют полномасштабный план реванша пророссийских сил на предстоящих президентских или парламентских выборах. Один из тезисов, который пытаются внедрять эти люди, касается начала прямых переговоров с представителями «ДНР» и «ЛНР».

Для всех понятно, что такие одиозные фигуры, как Плотницкий и Захарченко, просто не способны к прямым переговорам. Ни один порядочный человек не сядет с ними за один стол: что в Украине, что на Западе, их воспринимали исключительно как террористов. Поэтому для реализации такого сценария, их надо заменить. Если в ближайшие дни вместо Захарченкка утвердят кандидатуру некоего директора шахты, подразделения «Донецкой железной дороги», или известного донецкого врача – то есть, «белого воротничка», у которого руки не в крови, – то я на 100% буду убежден, что именно этот сценарий и отрабатывали. Такого человека, «белого воротничка», гораздо легче представлять в качестве переговорщика от Донецка.

Как результат: с одной стороны – легализация пророссийских сил в Украине, с другой – замена лидера на более приемлемую фигуру для переговоров. Ну и конечно, убрали довольно ценного свидетеля, который много знал.

Многое еще неизвестно. Но пока точно можно сказать, что любая персона, которая окажется на месте Захарченко, будет на 100% управляемая Кремлем. А вот по тезисам о прямых переговорах – стоит просто посмотреть на Приднестровье и понять, к чему они приводят. РФ затем мгновенно делает шаг в сторону: «нас тут нет» – нарекутся наблюдателями и лишатся всякой ответственности. Но за кулисами прекрасно продолжат управлять процессом.

Другой тезис, который внедряет Медведчук – о широкой автономии для Донбасса. Еще в 2015 году под этим тезисом россияне имели в виду предоставление Донбассу права вето на внешнеполитические и внешнеэкономические решения центральной власти. А это, как вы понимаете, просто кремлевская мечта.

Сейчас в информационном пространстве РФ – откровенная антиукраинская истерика. Я думаю, это исключительно ситуативная ситуация: там кричат ​​о «кровавой хунте, которая убила голубя мира» и прочий бред, а еще требуют от Собянина переименовать площади и улицы Москвы в честь Захарченко. Они поноют неделю-другую, а потом забудут: не та персона Захарчекно, чтобы вокруг него такие танцы танцевать.

Георгий Тука, «Новое Время»