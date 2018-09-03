Германия и Франция не видят оснований для прекращения работы «нормандской четверки»

Разговоры о прекращение работы в рамках «нормандской четверки» по мирному разрешению ситуации на Донбассе стали вестись в России, сразу вслед за убийством главы оккупационной администрации Донецк Захарченко.
Убийство главаря «ДНР» в Донецке Александра Захарченко не должно негативно повлиять на реализацию минских соглашений и продолжение переговорного процесса. Об этом заявил в понедельник, 3 сентября, спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает «Reuters».
Зайберт подчеркнул, что смерть Захарченко не делает реализацию минских соглашений для разрядки ситуации на Донбассе менее важной.
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«Мы призываем все стороны к конструктивному участию в переговорах», – отметил представитель немецкого правительства.
«Сейчас действительно очень важно избежать эскалации», – добавил он, отметив, что федеральное правительство Германии продолжит выполнять свои обязательства в минском процессе.
В Министерстве иностранных дел Франции также заявили, что убийство главаря «ДНР» не должно ставить под сомнения обязательства сторон по минским соглашениям. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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В ведомстве отметили, что по-прежнему видят целесообразность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной. «Именно тогда, когда возникает напряженность, должны начаться честные переговоры», – говорится в сообщении.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после гибели главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко встреча лидеров «нормандского формата» в ближайшее время не возможна. Об этом, как сообщал «ТАСС», 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«В нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайших встречах в «нормандском формате», как этого многие хотят наши европейские партнеры», – заявил он.
По словам Лаврова, «это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать».
«Мы этим сейчас занимаемся», – заявил глава МИД РФ и добавил, что убийство Захарченко – «провокация Украины, направленная на срыв Минских договоренностей».
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не будет выходить из минского процесса в связи с убийством Захарченко, передает «ТАСС».
«После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной, но это не означает, что Россия выходит из минского процесса», – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что «любые переговоры ведутся для достижения результата и вести переговоры ради самого процесса не совсем разумное занятие».
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Песков в который раз повторил тезис Кремля, что реализацию минских договоренностей «тормозит Киев».
Песков также выразил надежду, на продолжение отношений в «нормандской четверке».
«Президент Путин делает все, чтобы сдвинуть с мертвой точки минский процесс», – заявил он.
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Песков не стал комментировать журналистам, кто бы мог заменить Захарченко на посту главаря ОРДО.
«Я не могу вам ответить на этот вопрос», – сказал он.
Напомним, главарь «ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка вечером 31 августа. 2 сентября в Донецке его похоронили.
«Reuters»