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Новости

В ОРДЛО распространяют слухи о причастности украинских спецслужб к убийству Захарченко

Министерство обороны Украины
03 сентября 2018

На оккупированных территориях Донбасса активизировались российские пропагандисты использующие убийство Захарченко с целью дискредитации украинской стороны.

Подконтрольные России боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей используют смерть одного из своих главарей Александра Захарченко для дискредитации украинских силовых структур. Об этом на брифинге в понедельник сообщил представитель Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что российские пропагандисты интенсивно распространяют слухи о причастности к его гибели украинских спецслужб.

Он сообщил, что на территории ОРДЛО и на передовых позициях соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ активизировалась работа представителей пропагандистских российских СМИ с целью подготовки ложных и искаженных материалов об Украине и ее Вооруженных Силах.

«Для фабрикации фейковых видеоматериалов т.н. военнослужащие российских оккупационных войск осуществляли провокационные обстрелы позиций подразделений Объединенный сил, координируя свои действия с прибывшими российскими съемочными группами», – рассказал Гуцуляк.

По его словам, сфабрикованные таким образом репортажи подавались на утверждение специальной комиссии российских пропагандистов, которые прибыли из России накануне убийства Захарченко.

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Представитель Минобороны добавил, что обстановка на Донбассе остается контролируемой.

Ранее сообщалось о убийстве главы оккупационной администрации Донецка Александра Захарченко. После этого в ОРДЛО перекрыли все выезды в Украину, а в России заявили об обнулении «минских договоренностей».

Так же в Донецке подвергся нападению один из российских пропагандистов приехавший делать «репортажи» о гибели Александра Захарченко. А Путин прислал своих «специалистов» для расследования убийства.

Министерство обороны Украины

Tags: Александр Захарченко, ВСУ, ГПСУ, диверсанты, Дмитрий Трапезников, днр, Донецк, ОРДЛО, пропаганда, сбу, Украина

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