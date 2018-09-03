В ОРДЛО распространяют слухи о причастности украинских спецслужб к убийству Захарченко

На оккупированных территориях Донбасса активизировались российские пропагандисты использующие убийство Захарченко с целью дискредитации украинской стороны.

Подконтрольные России боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей используют смерть одного из своих главарей Александра Захарченко для дискредитации украинских силовых структур. Об этом на брифинге в понедельник сообщил представитель Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что российские пропагандисты интенсивно распространяют слухи о причастности к его гибели украинских спецслужб.

Он сообщил, что на территории ОРДЛО и на передовых позициях соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ активизировалась работа представителей пропагандистских российских СМИ с целью подготовки ложных и искаженных материалов об Украине и ее Вооруженных Силах.

«Для фабрикации фейковых видеоматериалов т.н. военнослужащие российских оккупационных войск осуществляли провокационные обстрелы позиций подразделений Объединенный сил, координируя свои действия с прибывшими российскими съемочными группами», – рассказал Гуцуляк.

По его словам, сфабрикованные таким образом репортажи подавались на утверждение специальной комиссии российских пропагандистов, которые прибыли из России накануне убийства Захарченко.

Представитель Минобороны добавил, что обстановка на Донбассе остается контролируемой.

Ранее сообщалось о убийстве главы оккупационной администрации Донецка Александра Захарченко. После этого в ОРДЛО перекрыли все выезды в Украину, а в России заявили об обнулении «минских договоренностей».

Так же в Донецке подвергся нападению один из российских пропагандистов приехавший делать «репортажи» о гибели Александра Захарченко. А Путин прислал своих «специалистов» для расследования убийства.

Министерство обороны Украины