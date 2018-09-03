В ОРДЛО распространяют слухи о причастности украинских спецслужб к убийству Захарченко

На оккупированных территориях Донбасса активизировались российские пропагандисты использующие убийство Захарченко с целью дискредитации украинской стороны.
Подконтрольные России боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей используют смерть одного из своих главарей Александра Захарченко для дискредитации украинских силовых структур. Об этом на брифинге в понедельник сообщил представитель Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает Министерство обороны Украины.
Отмечается, что российские пропагандисты интенсивно распространяют слухи о причастности к его гибели украинских спецслужб.
Он сообщил, что на территории ОРДЛО и на передовых позициях соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ активизировалась работа представителей пропагандистских российских СМИ с целью подготовки ложных и искаженных материалов об Украине и ее Вооруженных Силах.
«Для фабрикации фейковых видеоматериалов т.н. военнослужащие российских оккупационных войск осуществляли провокационные обстрелы позиций подразделений Объединенный сил, координируя свои действия с прибывшими российскими съемочными группами», – рассказал Гуцуляк.
По его словам, сфабрикованные таким образом репортажи подавались на утверждение специальной комиссии российских пропагандистов, которые прибыли из России накануне убийства Захарченко.
Вторая мировая война. Как подобрать универсальный знаменатель в обсуждении вопроса
Представитель Минобороны добавил, что обстановка на Донбассе остается контролируемой.
Ранее сообщалось о убийстве главы оккупационной администрации Донецка Александра Захарченко. После этого в ОРДЛО перекрыли все выезды в Украину, а в России заявили об обнулении «минских договоренностей».
Так же в Донецке подвергся нападению один из российских пропагандистов приехавший делать «репортажи» о гибели Александра Захарченко. А Путин прислал своих «специалистов» для расследования убийства.