На 113 голодовки состояние здоровья Сенцов удовлетворительное, – Москлькова

Украинский политзаключенный Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, голодает уже почти 17 недель. В России утверждают, что здоровье политузника не вызывает опасений.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляет, что угроз для жизни украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 113 день, нет. Об этом она сказала, отвечая на вопросы студентов после лекции во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, сообщает 3 сентября РИА «Новости».

«Недавно было 100 дней голодовки, хотелось бы тоже задать вопрос: как это возможно – 100 дней голодовки? Голодовка ли? На самом деле, я встречалась с ним, проводила видеоконференцсвязь. Голодовку он официально объявил и, действительно, пищу не принимает, но он согласился на принятие питательных смесей», – сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, будет ли как-то разрешено дело Сенцова.

«Очень важно, что его поддерживают с соблюдением всех норм и правил, и его жизни сегодня нет угроз. Мы все время, каждый день получаем от врачей необходимую информацию», – заверила омбудсмен РФ.

Говоря об условии прекращения голодовки – требовании Сенцова освободить украинских политзаключенных, она заявила следующее:

«Непонятно, что понимать под политическими заключенными со стороны украинских граждан», – заявил Москалькова.

Москалькова также напомнила, что в РФ Сенцов и Александр Кольченко осуждены по статье «терроризм».

«Верховный суд сейчас пересматривает, действительно ли есть основания полагать, что эти преступления не были совершены. Я не обладаю данными, и ко мне не поступали обращения, которые бы утверждали их невиновность», – сказала омбудсмен.

По ее словам «система правосудия России выполнила свою работу и вынесла определенное решение».

«Могу ли я, если я не вижу нарушений в области правосудия, требовать отмены этих решений или освобождения этих людей? Нет. Что же мне остается? Остается наблюдать, соблюдаются ли все правила и условия содержания его под стражей… С этой точки зрения я делаю все, что в моих силах, чтобы он содержался в достойных условиях», — заключила уполномоченный.

Ранее лидер «Украинского выбора» кум президента РФ Путина Виктор Медведчук заявил, что Россия не допустит смерти украинского режиссера Олега Сенцова в тюрьме.

Об этом он сказал в интервью «The Independent», которое принадлежит российскому олигарху Александру Лебедеву.

РИА «Новости»