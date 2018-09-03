В Донецке напали на российского пропагандиста в прямом эфире

Российский пропагандист Пегов подвергся нападению во время прямого включения в эфир с улиц Донецка. Подошедший человек в камуфляже выдернули Пегов из кадра.

Неизвестный в камуфляже напал на российского военного пропагандист Семена Пегова в оккупированном Донецке. В это время шел прямой эфир «Первого каналау», посвященный ликвидированному главарю «ДНР» Александру Захарченко, передает «Эхо Москвы».

Пегова в эфире представили как военного корреспондента проекта WarGonzo. Когда ведущий Артем Шейнин задавал собеседнику очередной вопрос, Пегова, выходивший в эфир в камуфляже, внезапно грубо выхватили из кадра.

Через несколько минут он вернулся в эфир. На заднем плане завязалась драка.

Вот как сам Пегов объяснил инцидент: «Обстановка достаточно нервная, но такие люди, как этот парень, не могут себя удержать в руках, они не с нами. Те, кто с нами – мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям и готовы жестко ответить на любые провокации».

Эфир программы продолжился без происшествий. О причинах нападения ничего не известно.

Сам Пегов больше ситуацию не комментировал.

«Эхо Москвы»