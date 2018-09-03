Украин не будет проводить пролонгацию «большого договора» с Россией, – Геращенко

Вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила о разнице между денонсацией и непролонгацией «большого договора» с Россией. Так же Геращенко подчеркнул, что призывы разорвать соглашение – это сценарий Кремля.

Украина не денонсировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, потому что не может себе позволить потерять правовые рычаги для привлечения России к ответственности за нарушение пунктов о гарантиях целостности и суверенитета Украины. Об этом на согласительном совете заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент «Левого Берег».

«Мы увидели очень опасную риторику, когда по сути был озвучен план и сценарий Кремля, который на самом деле давно разорвал большой договор о дружбе между Украиной и Россией. И в украинском парламенте много депутатов пытались украинскими руками это реализовать. Разорвать договор, чтобы потом в международных судах для Украины не было ключевого требования к России выполнять пункты этого соглашения», – заявила она после выступления лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Геращенко подчеркнула, что «есть две большие разницы между денонсацией соглашения и не пролонгацией договора».

«Хотелось бы, чтобы наши политики, особенно, когда речь идет о кандидатах в президенты, которые претендуют на высший пост в государстве, знали свои обязанности. Потому что его основной обязанностью будет проведение внешней политики. Поэтому ни о каких денонсациях речь не идет, чтобы мы могли требовать от России ответственности в международных судах, в Гааге за то, что они нарушили это соглашение», – добавила вице-спикер.

Она напомнила, что глава государства Петр Порошенко уже поручил рабочей группе в МИД Украине не готовить документы о пролонгации соглашения с Россией, которая наступательных автоматически.

«Пролонгация и денонсация – это разные вещи», – подчеркнула она.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно ст. 40 договора, его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетнего периода.

«Левый Берег»