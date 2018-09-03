Больше половины россиян готовы протестовать против пенсионной реформы

При этом почти половин россиян отрицательно относятся к идеи протеста против пенсионной реформы. Такие данные получены в ходе социологических исследований в России.

53% россиян готовы присоединиться к акциям против повышения пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют данные Левада-центра по результатам опроса, проведенного до предложения Владимира Путина смягчить условия реформы, сообщает «РБК».

Еще 42% респондентов отрицательно ответили на вопрос о готовности лично присоединиться к протестам против повышения пенсионного возраста в своих населенных пунктах.

В июле 53% сомневались в готовности присоединиться к протестам, 37% скорее вышли бы на улицы. За месяц снизилось число неопределившихся с ответом – с 9 до 5%.

Респонденты-пенсионеры, которых реформа уже не затронет, менее склонны к участию в протестных акциях. В этой возрастной категории 44% готовы в них участвовать против 58% из тех, кто не достиг пенсионного возраста.

Уровень протестных настроений зависит как от возраста, так и от политических предпочтений: среди поддерживающих «Единую Россию» на протесты готовы выйти 44%, в то время как среди электората ЛДПР – 71%, КПРФ – 59%.

Опрос был проведен 23–30 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения; были опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов.

Несколько инициативных групп желают провести референдум о возрасте выхода на пенсию.

Если бы он состоялся в ближайшее воскресенье, то 77% проголосовали бы за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию по старости и 10% – против. 7% опрошенных проигнорировали бы референдум. Еще по 1% респондентов решили испортить бюллетень, пришли бы на референдум, но с ответом не определились и затруднились ответить.

Менее негативно к реформе относятся нынешние пенсионеры – за сохранение нынешнего пенсионного возраста на референдуме проголосовали бы 74% из них. Среди респондентов, не достигших возраста выхода на пенсию, за сохранение нынешних норм проголосовали бы 79%.

Среди поддерживающих «Единую Россию» за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию проголосовали бы 76%, ЛДПР – 84%, КПРФ – 88%.

В июне правительство России объявило о планах постепенно поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В конце июля в разных городах России прошли акции протеста против пенсионной реформы. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении, «за» проголосовали депутаты от «Единой России».

«РБК»