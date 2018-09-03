Решения Синаксиса приведут к созданию поместной церкви в Украине, – Порошенко

Вселенский Патриархат принял решение предоставлять всем государствам право на создание Поместной Церкви. В первую очередь такое решение касается Украины.

Президент Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат признал себя правомочным предоставлять автокефалию без согласования с другими церквями и таким образом Украина получит право на создание Поместной соборной православной церкви. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

«Вселенский Патриархат принял решение о праве Вселенского Патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам право на создание Поместной Церкви. И в первую очередь Украине – права на создание Поместной Соборной Православной Украинской Церкви»», – написал президент.

Вселенський Патріархат ухвалив рішення про право Вселенського Патріархату без урахування думки Москви надавати всім державам права на створення Помісної Церкви. І в першу чергу Україні – права на створення Помісної Соборної Православної Української Церкви. — Петро Порошенко (@poroshenko) September 3, 2018

1-3 сентября в Стамбуле проходит Синаксис – собрание всех архиереев Константинопольской православной церкви во главе с патриархом Варфоломеем. Оно проходит раз в три года, сообщает «Левый Берег».

В экспертных церковных кругах считают, что на этом Синаксисе будут обсуждать вопросы автокефалии украинской и македонской церквей. Однако решения по данным вопросам – это прерогатива не Синаксиса, а Синода, ориентировочные даты которого – 9-11 октября. В УПЦ КП считают, что Вселенский Патриархат предоставит Томос Украинской церкви до конца года.

1 сентября Украинская православная церковь Московского патриархата отрицала, что Варфоломей I сообщил патриарху Московскому Кириллу о решении предоставить автокефалию УПЦ, и заявлила, что Константинопольский патриархат только уведомил о рассмотрении всех возможных вариантов ее предоставления. Однако, архиереи Вселенского патриархата подтвердили право церкви самостоятельно даровать автокефалию, без согласия других церквей.

Напомни, что против предоставления автокефалии украинской православной церкви выступил и сербский патриарх Ириней, известный своими тесными связями с Московским патриархатом, считает, что такой шаг опасен «расколом» в православном мире.

«Украинско-Российское обозрение»