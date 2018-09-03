Япония обвинила Россию и Китай в эскалации напряженности на Дальнем Востоке

В первую очередь серьезные опасения Японии вызывают проводимые Россией, совместно с Китаем масштабные военные учения в Сибири и на Дальнем Востоке.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что Россия и Китай представляют угрозу для национальной безопасности страны, наращивая военную активность в регионе. Об этом он заявил на встрече с руководством сил самообороны Японии, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы наблюдаем действия, которые представляют собой нагнетание военной активности на Ближнем Востоке», – сказал Онодэра.

В качестве подтверждения своих слов министр сослался на самые масштабные со времен «холодной войны» российские военные учения «Восток-2018». Он также упомянул переброску Россией на южные Курилы современных вооружений, включая ракеты класса «земля-воздух».

Китай, по его словам, также «высокими темпами совершенствует свою военную мощь и ускоряет военную активность».

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«Он, Китай, в одностороннем порядке проявляет военную активность в морском и воздушном пространстве вокруг нашей страны. Это вызывает серьезную озабоченность в вопросах обороны государства», – заявил Онодера, отметив, что постоянную угрозу безопасности Японии продолжает представлять Северная Корея.

Напомним, ранее правительство Японии выразило протест РФ в связи с размещением на острове Итуруп истребителей Су-35С. Страны ведут диалог для решения вопроса принадлежности четырех северных островов (южной части Курильской гряды).

Курильские острова – предмет территориального спора между Россией и Японией со времен Второй мировой войны.

«Интерфакс-Украина»